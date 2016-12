FC Farul, luptă dură pentru puncte la Galaţi

Revenită în lupta pentru locurile fruntaşe, după victoriile din ultimele trei etape, echipa pregătită de Marius Şumudică încearcă să bifeze sîmbătă încă trei puncte. Constănţenii au însă o misiune dificilă în fieful Dunării Galaţi, în partida programată sîmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 12-a a Ligii a II-a. Chiar dacă se află în partea inferioară a clasamentului Seriei I, gălăţenii sînt o nucă tare pe teren propriu, dar formaţia de pe litoral pleacă din postura de favorită. “Va fi un meci dificil, pentru că Dunărea joacă bine în propriul fief. În plus, terenul ne dezavantajează, pentru că este denivelat, iar la ora meciului se anunţă ploaie, ceea ce înseamnă că va fi şi mocirlos. Probabil va fi un joc de luptă, în care diferenţa de valoare va conta mai puţin, dar trebuie să ne impunem. Sînt trei puncte foarte importante, care ne-ar ajuta să urcăm în clasament, pentru că echipele din faţa noastră joacă între ele şi vor pierde puncte. Dacă învingem la Galaţi şi cîştigăm şi meciul cu Delta Tulcea, de săptămîna viitoare, avem şansa de a urca pe locul secund în clasament”, a explicat mijlocaşul Bogdan Andone. “Nu-i ştiu pe jucătorii gălăţeni, dar ne aşteaptă un meci dificil. Din cîte am înţeles, terenul este greu, astfel că va fi mai mult un joc de luptă. Cei care vor fi mai motivaţi şi mai concentraţi vor învinge. Noi mergem cu capul sus şi încercăm să legăm victoriile în meciurile rămase pînă la sfîrşitul turului”, a adăugat juniorul Cosmin Matei. În formula de start, singurul semn de întrebare este în dreptul mijlocaşului stînga, tehnicianul constănţean oscilînd între Diogo Andrade şi Vasilică Cristocea, ultimul revenind după o pauză care l-a ţinut pe tuşă o săptămînă.

Formaţiile probabile - Dunărea (antrenor Viorel Tănase): Mindileac - C. Emil, Velescu, Cristescu, A. Cristea - Cucu, Cioinac, Munteanu, A. Grosu, Ioviţă - Patriche; FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, Papp, Diogo, G. Mendy - Andrade, B. Andone, Teekloh, C. Matei - M. Ene, Chico. Arbitri: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) - Joszef Fodor (Odorheiu Secuiesc) şi Mihai Gheorghe (Bucureşti).

Şumudică, dorit de Rapid

Rezultatele înregistrate în ultimele etape cu FC Farul ar putea să-l propulseze pe Marius Şumudică la Rapid Bucureşti, după ce actualul antrenor al giuleştenilor, Viorel Hizo, şi-a anunţat, vineri, demisia, deranjat de declaraţiile patronului George Copos la finalul partidei din Cupa României, cu Internaţional Curtea de Argeş. Tehnicianul grupării de pe litoral este cerut cu insistenţă de suporterii rapidişti şi ar fi o variantă excelentă pentru gruparea de sub Podul Grant, mai ales că luni va susţine examenul pentru obţinerea licenţei PRO. “Eu sînt antrenorul Farului şi mai am un an şi jumătate de contract. Tot ce pot spune este că Rapid nu se refuză niciodată. Nu ştiu ce se va întîmpla, dar sigur sîmbătă voi fi pe banca tehnică a Farului la meciul de la Galaţi. Îmi place la Constanţa şi mi-ar părea rău pentru atmosfera de aici şi pentru suporteri, care, chiar dacă la început m-au contestat, s-au ataşat de echipă şi au demonstrat că sînt cunoscători de fotbal”, a spus Şumudică. “Nu-l lăsăm pe Şumudică să plece, pentru că avem un proiect pe termen lung la Constanţa”, a explicat patronul Giani Nedelcu.

Altfel, Şumudică a fost prezent vineri la Comisia de Disciplină a FRF pentru judecarea plîngerii depuse de Radu Drăgănescu, arbitrul meciului FC Botoşani - FC Farul, din etapa a 10-a a Ligii a II-a. După ce a audiat martorul adus de arbitru, Comisia a decis să amîne luarea unei decizii pentru săptămîna viitoare.