FC Farul mai aduce un brazilian în ofensivă

În mare criză de atacanţi, FC Farul a demarat negocierile pentru achiziţionarea unui vîrf, directorul tehnic Ion Marin deplasîndu-se ieri în capitală, unde a negociat cu brazilianul Everson Pacheco. În vîrstă de 25 de ani, sud-americanul a fost format la Corinthians şi Palmeiras, însă în sezonul 2006-2007 a evoluat în liga a doua portugheză la formaţia Trofense, iar în acest moment este liber de contract. Dacă se va înţelege cu gruparea de pe litoral, Pacheco (1,86 m şi 81 kg) va avea coleg în atacul Farului un alt brazilian, Gerlem. Tot ieri, oficialii constănţenii au purtat tratative cu portughezul Paulo Monturo, un fundaş central în vîrstă de 22 de ani, fost component al naţionalelor Under 16, Under 19 şi Under 21 ale Portugaliei. Lusitanul este sub contract cu Sporting Braga, dar a primit acceptul clubului pentru a negocia cu “alb-albaştrii”. Dacă vor fi mulţumiţi de propunerile făcute de oficialii constănţeni, cei doi jucători vor semna angajamente pe o perioadă de 3 ani. În această săptămînă mai este aşteptat la Constanţa un alt atacant, camerunezul Daniel Chigou (24 ani, 1,85 m şi 80 kg) care a evoluat în seriile B şi C din Italia, la Ternana, Fidelis Andria, Legnano, Paterno, Lanciano, Sanremese, Giugliano (două sezoane) şi Nuorese. În campionatul 2005-2006, a jucat de 32 de ori pentru Giugliano, înscriind 14 goluri.

Gache, reconfirmat în funcţie de antrenor

Debutul slab al Farului în acest campionat a dat naştere zvonurilor privind demiterea antrenorului Constantin Gache, avansîndu-se ca înlocuitorul numele lui Ştefan Stoica. Oficialii constănţeni au reacţionat însă rapid, excluzînd această variantă. “Gache are un contract pe doi ani cu FC Farul şi nu începem acum să dăm antrenorul afară. Şi aşa avem probleme că sîntem pe ultimul loc, dacă mai dăm şi antrenorul afară am crea o problemă şi mai mare în rîndul jucătorilor. Vrem să construim o echipă competitivă iar acest lucru nu se poate realiza peste noapte, este nevoie de timp. Gache nu va fi dat afară nici dacă va pierde în următoarele etape. Trebuie însă să ne mobilizăm şi să ieşim din această criză”, au explicat conducătorii grupării de pe litoral. “Noi traversăm acum un moment dificil, am ajuns la -3 şi trebuie să facem ceva rapid, astfel încît lucrurile să nu se complice mai mult”, a spus tehnicianul constănţean la finalul meciului de la Buzău.