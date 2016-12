FC Farul, meci de şase puncte la Ploieşti

Aflate în luptă directă pentru clasarea pe locul secund în clasamentul Seriei I al Ligii a II-a, care asigură promovarea în prima ligă, Petrolul Ploieşti şi FC Farul se confruntă duminică, de la ora 13.00, într-o partidă contând pentru etapa a 21-a. În ciuda eşecurilor suferite în ultimele două jocuri, antrenorul Ştefan Stoica este convins că echipa sa are puterea de a obţine cele trei puncte la Ploieşti. „Nu mergem pentru un punct, ci vrem să jucăm fotbal şi să câştigăm. Simt că jucătorii sunt în creştere şi vom avea o echipă puternică la Ploieşti. Cred că Petrolul este peste Brăneşti, care a primit un pic de ajutor de la arbitri. Oricum, indiferent de rezultat, promovarea se va decide în ultimele etape”, a spus Stoica. Tehnicianul constănţean a atacat dur arbitrajul, dar şi organizarea din liga secundă. „În fotbalul din România este un comunism mai mic, o dictatură în care se întâmplă doar ce vor câteva persoane. Anul trecut am luat amenzi de 17.000 de lei şi am jucat mai mereu în inferioritate numerică din cauza arbitrilor”, a adăugat antrenorul Farului, care nu-i va putea folosi pe Chico, Vlas, Andrade, Henry şi Ignat, toţi accidentaţi, în timp ce Pătraşcu este suspendat. În plus, Stoica a anunţat că nu intenţionează să-l folosească pe Mansur, juniorul nigerian nefiind capabil să pună în practică tactica aleasă de antrenor. De partea cealaltă, antrenorul Valeriu Răchită a anunţat că nu se mulţumeşte doar cu un egal. De la Petrolul va lipsi Budescu, suspendat. Altfel, Astra Ploieşti intenţionează să se adreseze Federaţiei Române de Fotbal pentru ca, începând de etapa viitoare, FC Farul să nu fie programată în campionat, din cauza unei datorii de 17.000 de ron, sumă restantă din organizarea partidei contând pentru 16-imile de finală ale Cupei României, din toamna anului trecut. „Am discutat cu oficialii Astrei, care ne-au amânat până săptămâna viitoare”, a spus managerul general al FC Farul, Vicenţiu Iorgulescu.

Formaţiile probabile - Petrolul (antrenor Valeriu Răchită): A. Vlad - M. Tudor, Neagu, Cosic, P. Stoica - Benga, Neagoie - Cataramă, Opriţa, Cr. Vlad - C. Stoica; FC Farul (antrenor Ştefan Stoica): Sardescu - Măţel, Ninu, Larie, Mendy - Teekloh, B. Andone - Pantelie, C. Matei, Cristocea - Fatai. Arbitri: Robert Dumitru (Braşov) - Cătălin Savu (Galaţi) şi Dragoş Vlad (Târgovişte).

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă: ora 11.00: Tricolorul Breaza - Delta Tulcea; FC Snagov - Sportul Studenţesc; CSM Rm. Sărat - Săgeata Stejaru; Steaua II - Dunărea Galaţi; Dunărea Giurgiu - Dinamo II; Gloria Buzău - FCM Bacău; Victoria Brăneşti - FC Botoşani; Concordia Chiajna - Cetate Suceava 3-0.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 20 12 6 2 38-16 42 (+12)

2. Sportul 20 11 4 5 38-16 37 (+4)

3. FC FARUL 20 11 2 7 28-20 35 (+2)

4. Săgeata Stejaru 20 10 5 5 24-17 35 (+5)

5. Petrolul Ploieşti 20 8 9 3 29-15 33 (+3)

6. Chiajna 21 10 3 8 32-21 33 (0)

7. Delta Tulcea 20 9 6 5 19-11 33 (+3)

8. FC Snagov 20 9 4 7 33-27 31 (+1)

9. Steaua II 20 7 8 5 21-15 29 (+2)

10. FCM Bacău 20 8 5 7 30-28 29 (-1)

11. Dunărea Giurgiu 20 8 5 7 23-23 29 (+2)

12. Dunărea Galaţi 20 8 3 9 18-20 27 (-3)

13. FC Botoşani 20 7 5 8 22-21 26 (-7)

14. Gloria Buzău* 20 7 6 7 23-25 19 (0)

15. Dinamo II 20 4 3 13 17-32 15 (-18)

16. Cetate Suceava** 21 2 9 10 14-37 15 (-18)

17. Breaza 20 4 2 13 15-43 11 (-16)

18. CSM Rm. Sărat 20 2 5 13 4-40 11 (-16)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată