FC Farul mută din nou ofensiv

Ieşită din subsolul clasamentului Seriei I a Ligii II-a, FC Farul şi-a propus să bifeze sâmbătă al treilea rezultat pozitiv consecutiv şi să obţină un succes în faţa Dunării Galaţi, în etapa a 6-a. Pentru a forţa ofensiva, antrenorii Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu au decis să schimbe din nou sistemul de joc, revenind la formula cu doi fundaşi centrali. La antrenamentul de ieri, care a constat într-un joc-şcoală în familie, “Părintele” a testat un posibil “11” pentru disputa cu gălăţenii: Zdrâncă - Husein, Vajou, L. Ştefan, Paşcovici - Scărlătescu, Buzea, Lucan, Boboc - Abuzătoaie, Rusu. După o primă repriză, în care şi-a certat elevii în dese rânduri, Sdrobiş a schimbat din nou la pauză: Răuţă - Scărlătescu, Vajou, L. Ştefan, Paşcovici - Buzea, Mutulescu, Boboc - B. Rusu, Hurdubei, I. Lupu. Din formula de start a absentat însă atacantul Adrian Câmpeanu, golgeterul constănţenilor în acest sezon, care a urmărit şedinţa de pregătire de la marginea terenului, fiind menajat după contractura musculată suferită în meciul cu Juventus Bucureşti. „Nu a jucat pentru că nu am vrut să riscăm vreo accidentare care să-l scoată din calcule pentru o perioadă mai lungă. Sâmbătă, el va fi însă pe teren”, a spus preşedintele Farului, Relu Damian. Încrezători în propriile forţe, jucătorii constănţeni nu se tem de duelul cu gălăţenii, chiar dacă oaspeţii se află în prima jumătate a ierarhiei Seriei I. „Ne va fi greu, dar este obligatoriu să câştigăm cele trei puncte şi să ne păstrăm în grafic pentru îndeplinirea obiectivului, clasarea în prima jumătate a clasamentului. Nu ne aşteptam să strângem cinci puncte atât de rapid, dar se vede că ne-am omogenizat, am început să ne cunoaştem între noi şi jocul se leagă”, a spus atacantul Bogdan Rusu. „În situaţia noastră, toate meciurile sunt grele, indiferent de numele adversarului. Trebuie să fim serioşi şi modeşti, să muncim mult şi rezultatele vor continua să vină. Personal, prefer sistemul 4-4-2, dar joc ceea ce-mi cere antrenorul, iar faptul că am făcut egal la Bucureşti a demonstrat că a fost bine cu trei fundaşi centrali”, a adăugat fundaşul Nicolas Vajou.