FC Farul negociază cu Reghecampf

La zece zile de la finalul turului Ligii a II-a la fotbal, încheiat pe locul 10, la şapte puncte de promovare, FC Farul Constanţa îi caută înlocuitor antrenorului Marian Pană, plecat la CS Mioveni, în Liga 1. Conducerea grupării de pe litoral a început deja discuţiile cu Laurenţiu Reghecampf, actualul tehnician al celor de la FC Snagov, dar negocierile sunt abia la început.

„Am demarat discuţiile cu Reghecampf, dar suntem abia în faza tatonărilor şi nu am intrat foarte mult în amănunte. Ne dorim ca situaţia antrenorului să fie lămurită până pe 20 decembrie, pentru că trebuie să stabilim atât cantonamentul, cât şi programul jocurilor amicale”, a spus Marcel Lică, preşedintele Farului, care a discutat ieri cu patronul clubului constănţean, Giani Nedelcu. În vârstă de 36 de ani, Reghecampf are trei mandate la FC Snagov, pe care a adus-o aproape de promovarea în prima ligă, dar a trecut şi pe la Universitatea Craiova, în două rânduri, şi Gloria Bistriţa. „În acest moment este sub contract cu FC Snagov şi nu poate pleca decât dacă gruparea ilfoveană nu poate asigura sprijinul financiar pentru promovarea în prima ligă. Am avut luni o discuţie cu cei din conducerea clubului şi ne-au cerut câteva zile ca să vadă dacă pot strânge banii necesari. Oferta de la FC Farul este de superinteres, pentru că vorbim de un oraş mare şi o echipă de tradiţie, şi ar reprezenta un pas înainte. Trebuie să vedem ce se întâmplă, dacă există sprijin, pentru că nu poţi să vii şi să promovezi fluierând. Laur a pregătit în trei rânduri pe FC Snagov, a adus-o în partea de sus a clasamentului şi pe unde a fost antrenor a încercat să facă echipele să joace fotbal, dar aşteptările sunt exagerat de mari şi trebuie aduşi jucători. Nu vrem să încurcăm pe nimeni, astfel că mai aşteptăm câteva zile”, a spus impresarul Anamaria Prodan, soţia antrenorului dorit de FC Farul.