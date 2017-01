FC Farul nu l-a convins pe Grigoraş

Chiar dacă FC Farul este în pragul desfiinţării, rămânând fără jucători din cauze restanţelor financiare uriaşe, patronul grupării de pe litoral a încercat să dea o mare lovitură de imagine. Astfel, Giani Nedelcu i-a oferit funcţia de antrenor lui Petre Grigoraş, tehnicianul cu cele mai bune rezultate din istoria clubului constănţean. Cei doi s-au întâlnit ieri, însă “Grig”, aşa cum îl alintă suporterii, a refuzat elegant oferta, în lipsa unui proiect bine pus la punct. “Este adevărat că m-am întâlnit cu Giani Nedelcu şi am discutat despre o eventuală venire la FC Farul, dar nu am stabilit nimic. Când se va clarifica situaţia şi când va exista un proiect realist, voi analiza cu cea mai mare atenţie oferta. În acest moment însă, există o nesiguranţă totală şi situaţia clubului este în ceaţă. Cine va veni ca antrenor trebuie să o ia de la zero, trebuie să vadă cu cine va lucra şi pe ce baze. Nu cred că actualii patroni vor putea ţine echipa singuri şi sper ca cei interesaţi să-şi dea mâna şi să realizeze un proiect viabil”, a spus Grigoraş. Tehnicianul a mărturisit încă o dată că FC Farul va rămâne echipa sa de suflet. “Este echipa unde mi-am terminat cariera de jucător şi am debutat în cea de antrenor, reuşind o promovare, disputarea unei finale a Cupei României şi clasarea pe locul 5 în prima ligă. Din păcate, în acest moment nu prea există echipă, ci doar locul în liga secundă”, a explicat Grigoraş. Tehnicianul constănţean a mai pregătit FC Farul în două rânduri, între anii 1999-2002 şi 2004-2006, iar în acest moment este liber de contract după ce s-a despărţit de Poli Iaşi.