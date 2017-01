FC Farul nu l-a recuperat pe Chico

Rămaşi în cărţile promovării după egalul obţinut duminică în Regie, elevii lui Dennis Şerban şi Gică Butoiu se pregătesc pentru derby-ul dobrogean cu Săgeata Stejaru, programat sâmbătă, de la ora 13.00, în etapa a 24-a a Ligii a II-a. Ajunsă pe locul 7 în clasamentul Seriei I, la cinci puncte de poziţia secundă, formaţia de pe litoral are doar varianta victoriei, orice alt rezultat îndepărtând-o definitiv de obiectivul stabilit în vara anului trecut, revenirea în prima ligă. „Pentru noi, este un meci decisiv. De fapt, toate jocurile până la finalul campionatului sunt decisive, pentru că nu ne mai permitem să facem paşi greşiţi. Dacă vom câştiga la Stejaru, vom intra din nou în lupta pentru promovare. Sportul are un avantaj important, dar sunt convins că se va împiedica de câteva ori în etapele rămase din acest sezon”, a spus fundaşul Vasile Păcuraru. Din păcate, tehnicienii constănţeni se confruntă cu numeroase probleme de efectiv, fiind nevoiţi din nou să improvizeze în defensivă. Astfel, Marius Soare şi Henry sunt suspendaţi, după eliminările din disputa cu Sportul, în timp ce Gaston Mendy şi Chico se confruntă cu accidentări mai vechi. Fundaşul stânga a efectuat alergări uşoare la antrenamentul de ieri dimineaţă, dar a trebuit să părăsească terenul din cauza unor dureri la glezna piciorului stâng, unde a suferit o entorsă în urmă cu două săptămâni. În schimb, Chico s-a antrenat normal, chiar dacă a resimţit dureri puternice la spate. „Au trecut deja cinci săptămâni de când stau pe tuşă şi îmi doresc mult să joc sâmbătă, mai ales că este un joc foarte important. Din păcate, şansele sunt mici, pentru încă am dureri mari la spate. În zilele următoare sper să ajung la medicul echipei naţionale a României, Pompiliu Popescu, pentru a face încă un consult medical”, a spus atacantul portughez. Faţă de meciul din Regie, FC Farul va putea miza pe Emil Ninu, suspendat etapa trecută, şi Ben Teekloh, revenit după o uşoară întindere musculară. La antrenamentul de ieri a participat şi Adrian Senin, fostul jucător al formaţiei de pe litoral fiind liber de contract după ce s-a despărţit pe cale amiabilă de Delta Tulcea. Mijlocaşul stânga în vârstă de 31 de ani nu are însă drept de joc în acest sezon, astfel că nu se poate pune problema unui transfer la gruparea de pe litoral.