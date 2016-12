FC Farul nu se teme de Chiajna

BUZEA, O ABSENŢĂ IMPORTANTĂ. Ieşită pentru moment din zona fierbinte a clasamentului, FC Farul îşi face calculele pentru meciul din fieful Concordiei Chiajna, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 11-a a Ligii a II-a. Conform calculelor hârtiei, constănţenii pornesc cu şansa a doua, însă antrenorul Ioan Sdrobiş speră ca elevii săi să producă o nouă surpriză şi să ciupească măcar un punct. “Mergem la Chiajna să ne jucăm şansa şi să facem un joc consistent, ca la Năvodari, când am întâlnit un adversar de acelaşi calibru. Vom da piept cu o echipă bună, cu jucători de marcă, dar pe care aşteptăm să-i vedem la treabă. Până la urmă, noi nu avem nimic de pierdut, iar presiunea este asupra lor”, a spus “Părintele”, care regretă absenţa lui Nicolae Buzea, un titular obişnuit în formaţia de pe litoral: “La lotul pe care-l avem, contează mult absenţa unui jucător. Au început să se formeze unele mecanisme de joc şi îmi lipseşte Buzea, care se află pe o linie ascendentă. Este un jucător care, ca fundaş central, poate ajunge sus peste un an. Depinde doar de el, pentru că până acum s-a complăcut în mediocritatea pe care o oferă ligile inferioare. De altfel, sper ca ceea ce se întâmplă acum să-i şlefuiască pe jucătorii tineri din lot, ca să păşească o treaptă mai sus în cariera lor. Este o muncă grea, dar o parte au înţeles că fotbalul este o meserie”.

PLANURI PENTRU IARNĂ. Tehnicianul constănţean a mărturisit că este mulţumit de zestrea de puncte adunate în clasament Seriei I, chiar dacă s-ar fi putut obţine mai mult. “Am adunat un număr important de puncte, care reprezintă fundamentul moral al acestei echipei. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut doar câteva puncte. Am fi putut lua şi mai multe, chiar în condiţiile în care jocul suferă. Avem fluctuaţii normale, pentru că nu am găsit o formulă de bază şi suntem în căutări. Le-am pretins însă jucătorilor să se autodepăşească şi am introdus în lot o răutate, în sensul pozitiv, pentru ca fiecare să dea totul pe teren. Totodată, le-am impus faptul că trebuie să participe efectiv şi afectiv la ambele faze ale jocului, de apărare şi de atac”, a explicat Sdrobiş, care şi-a dezvăluit şi planul pentru pauza din iarnă a campionatului: “Am nevoie de trei jucători de câmp în această iarnă, un stoper, un mijlocaş coordonator şi un atacant, dar şi de un portar. Apoi, la 1 mai, vom trage linie şi vom vedea cum ne prezentăm şi ce dorim în sezonul următor”. Antrenorul Farului a comentat şi situaţia celor doi jucători excluşi din lot, Liviu Mihai II şi Ionel Boghiţoi, după ce şi-au depus memorii pentru a-şi recupera restanţele financiare. “Dacă depui actele de divorţ, nu mai poţi sta în aceeaşi casă. Este dreptul lor, dar ştiau foarte bine în ce situaţie suntem şi că, dacă nu am fi achitat datoriile către jucătorii de anul trecut, nu am fi fost programaţi. Nu au înţeles că încercăm să nu fim scoşi din campionat. În cazul lui Soare, este altă situaţie. Dacă un jucător s-a accidentat pe teren sau la antrenament, clubul trebuie să aibă grijă de el”, a spus Sdrobiş, adăugând că Liviu Mihai II a fost declarat liber de contract.