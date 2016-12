FC Farul nu va fi depunctată de FRF

Anunţată ca sigură de către unul dintre candidaţii la un loc în Comitetul Executiv al FRF, Aurel Braşoveanu, preşedintele Dunării Galaţi, sancţionarea grupării de pe litoral cu două puncte din cauza restanţelor către foştii jucători nu s-a confirmat în cadrul şedinţei desfăşurată ieri, la Casa Fotbalului, care a reunit toţi reprezentanţii cluburilor din Liga a II-a. Prezent la întâlnire, preşedintele Farului, Marcel Lică, a depus la Comisia Juridică originalele ordinelor de plată prin care s-au achitat datoriile conform înţelegerilor cu respectivii jucători. În plus, s-a decis ca toate cluburile cu datorii să primească o dispensă până pe 29 februarie, când trebuie să facă dovada plăţii tuturor restanţelor. “Conform deciziei luate, termenul limită pentru achitarea datoriilor a fost extins până pe 29 februarie. După aceea, se va trece la depunctarea cluburilor. În plus, s-a luat în discuţie situaţie celor de la Mureşul Deva şi Arieşul Deva şi s-a propus să nu fie excluse cele două cluburi, ci doar depunctate, o hotărâre în acest sens urmând să fie luată în cadrul Comitetului Executiv al FRF din 17 februarie. Farul nu are probleme, pentru că este în grafic cu plata restanţelor. În plus, s-a decis ca doar primele clasate din fiecare serie să depună actele pentru obţinerea licenţei. Dacă va fi cazul, celelalte echipe pot depune documentaţia la finalul campionatului”, a explicat Lică.

PROGRAM LEJER ÎN TURCIA. După o săptămână solicitantă, cu antrenamente şi trei meciuri amicale, antrenorul Viorel Tănase a decis să programeze ieri un singur antrenament şi să le dea seară liberă jucătorilor. Tehnicianul încearcă să perfecteze încă trei jocuri amicale până la finalul stagiului de pregătire de la Kemer, ajungându-se deja la un acord de principiu cu formaţia de primă ligă din Republica Moldova, FC Tiraspol, pentru o partidă programată vineri, de la ora 11.30. Neînvinşi şi fără gol primit în amicale, jucătorii Farului s-au declarat optimişti în vederea returului. “Pregătirea a decurs foarte bine, toţi încercăm să dăm tot ceea ce este mai bun pentru că suntem constienţi că ne va ajuta în campionat. Au fost meciuri bune de pregătire. Este mulţumitor faptul că am reuşit să nu primim gol şi sperăm să o ţinem tot aşa, mai ales că victoriile aduc victorii. Au venit jucători buni, care s-au adaptat repede la Farul. Sperăm să facem o echipă bună şi să atacăm promovarea, chiar de anul acesta. Le transmit suporterilor să fie alături de noi. Sper să-i facem fericiţi la sfârşitul campionatului, să realizăm ceea ce ne-am propus şi din vară să revenim în Liga 1, acolo unde este locul Farului”, a spus fundaşul Radu Sascău.