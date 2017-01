FC Farul pierde jucători pe bandă rulantă

Aflată în dificultate în Liga I, unde se zbate să evite retrogradarea, gruparea de pe litoral se confruntă şi cu grave probleme administrative. Astfel, din cauza neatenţiei conducerii, clubul constănţean a pierdut doi jucători în această iarnă fără să încaseze vreun euro, chiar dacă aceştia se aflau sub contract cu echipa pregătită de Ion Marin. Mai exact, oficialii constănţeni au “uitat” să-i plătească la timp pe Marius Nae şi Răzvan Farmache, motiv pentru care cei doi şi-au depus memorii. Primul a cîştigat duelul cu Farul atît la Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, cît şi la Curtea de Arbitraj pentru Fotbal şi a obţinut o hotărîre definitivă, irevocabilă şi executorie prin care a devenit liber de contract. Ieri, a venit şi rîndul lui Răzvan Farmache să fie declarat liber de contract de către Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor. “Nu ştim încă ce decizie s-a luat pentru că nu am fost reprezentaţi. Conform regulamentului, juristul clubului nu are voie să asiste la judecată, astfel că am depus memorii şi aşteptăm. Vrem să vedem întîi o înştiinţare oficială, motivarea decizie şi abia apoi vom hotărî dacă vom face recurs. În cazul lui Farmache, nu cred că vom merge mai departe”, a spus, aseară, Dan Pîra, directorul executiv al FC Farul. “Sînt foarte bucuros că am fost declarat liber de contract, dar trebuie să văd dacă Farul va depune recurs. Oricum, aştept oferte de la alte echipe. Aş prefera să plec peste hotare, pentru că am deja 30 de ani şi mă gîndesc şi la partea financiară, dar nu refuz nici o ofertă bună din Liga I”, a spus Farmache. Fundaşul dreapta ar fi plecat oricum liber de contract în vară, cînd îi expira contractul cu Farul, însă conducătorii clubului constănţean au încercat să-l vîndă în această iarnă, punîndu-l pe lista de transferuri. Un alt jucător, Daniel Florea, este la un pas să devină liber de contract, după ce Farul nu i-a achitat 200 de dolari, sumă pe care atacantul în vîrstă de 21 de ani ar fi trebuit să o încaseze conform unei clauze contractuale. Cazul său, luat în discuţie ieri de Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor, a fost amînat pentru marţi. “Comisia a cerut o hîrtie de la Liga Profesionistă de Fotbal cu meciurile în care am jucat în acest sezon”, a explicat Daniel Florea. Aceeaşi procedură a fost urmată şi în cazul lui Farmache, declarat în cele din urmă liber de contract.

Altfel, Farul va disputa astăzi, de la ora 11.00, un nou joc amical, întîlnind o echipă din Liga a III-a, Unirea Slobozia, pe terenul “SNC”. Antrenorul Ion Marin nu-l va putea folosi pe Andrej Rastovac, în continuare accidentat, în timp ce Jan Pahor este incert.