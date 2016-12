FC Farul pleacă duminică la Poiana Braşov

După o jumătate de an în care a fost împrumutat la Dinamo Bucureşti, George Curcă a revenit vineri la FC Farul, pregătindu-se sub comanda lui Ştefan Stoica. Portarul constănţean a avut o primă discuţie cu oficialii grupării de pe litoral şi a ajuns la un acord de principiu pentru a evolua în retur în tricoul alb-albastru. „Voi mai avea o discuţie cu cei din conducere, prin care sper să se rezolve micile detalii, dar pot spune că m-am întors acasă. Cei de la Dinamo mi-a spus că nu este posibil să plătească în vară suma cerută pentru transferul meu definitiv, dar mi-au propus să rămân în retur în Ştefan cel Mare pentru că este nevoie de mine. Am considerat că este mai bine să mă întorc la Constanţa şi să ajut echipa până la vară. Nu am nicio problemă să joc în liga secundă, iar primul obiectiv este promovarea, pentru că Farul merită să fie în Liga I”, a spus Curcă. La antrenamentul de vineri după-amiază au fost prezenţi şi doi jucători de la echipa a doua a clubului, mijlocaşul Mihai Iovănescu şi fundaşul Ionuţ Călin. „Avem un lot extraordinar de talentat, care va fi completat cu cei şapte stranieri pe care mă bazez şi alţi doi jucători pe care vrem să-i transferăm. Curcă este un portar valoros, pe care l-am dorit încă de la venirea mea la Constanţa, şi este important că nu vom fi nevoiţi să facem experimente, pentru că îl cunoaştem bine”, a declarat antrenorul Ştefan Stoica, tehnicianul adăugând că nu se pune problema despărţirii de căpitanul Alexandru Măţel, deşi acesta este dorit cu insistenţă de Steaua şi FC Vaslui: „Mă bucur că cei care conduc clubul sunt serioşi şi nu se gândesc la schimburi sau transferuri de jucători. Mi-au spus că-l lasă pe Măţel să plece la Steaua doar dacă primim cinci sau şase jucători în schimb”. Azi sunt aşteptaţi să sosească la Constanţa şi cei nouă “stranieri”, dintre care “Mourinho” va renunţa la doi, pe “lista neagră” fiind, din câte se pare, Dejan Rusmir şi Diogo Andrade. După antrenamentul de sâmbătă după-amiază, antrenorul Ştefan Stoica va anunţa lotul pentru primul cantonament al iernii, plecarea spre Poiana Braşov fiind programată duminică dimineaţa.