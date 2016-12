FC Farul pregăteşte debutul returului

După un tur de campionat în care a alternat evoluţiile bune cu cele mai puţin reuşite, FC Farul Constanţa va începe returul cu un meci decisiv pentru calificarea în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii vor primi vizita principalei contracandidate la locul 6, Gloria Buzău, într-o partidă programată sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul “Farul”, în etapa a 14-a.

„Este un meci decisiv pentru calificarea în play-off între cele două candidate la locul 6. Nu avem altă variantă decât victoria, pentru că am urca în prima jumătate a clasamentului şi am reuşi să ne detaşăm puţin faţă de Gloria, mai ales că buzoienii vor sta două meciuri. În plus, am aborda următoarele partide cu mai multă încredere”, a spus preşedintele Farului, Neculai Tănasă. Din păcate, FC Farul nu se va putea baza în meciul de sâmbătă pe doi jucători importanţi, fundaşul Constantin Bumbac şi atacantul Cristian Silvăşan, ambii suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene. „Sunt doi jucători cu experienţă, dar cei care vor intra pe teren în locul lor trebuie să demonstreze că merită să fie în lotul Farului”, a adăugat Tănasă.