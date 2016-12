FC Farul pregăteşte meciul cu Slobozia

În ciuda situaţiei grele în care a ajuns FC Farul Constanţa, ocupanta ultimului loc în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, antrenorul principal Alin Artimon a anunţat că nu este timp de lamentări şi că speră ca elevii săi să acumuleze cât mai multe puncte în meciurile rămase din acest tur de campionat. „Nu vreau să ne lamentăm, să privim în urmă, ci trebuie să facem totul să scăpăm de ultimul loc. Nu mă aşteptam să fim aici, altfel nu mai rămâneam la FC Farul. În ciuda acestei clasări, am avut o săptămână liniştită, în care am pregătit meciul de sâmbătă, cu Unirea Slobozia. Întâlnim o echipă căreia îi convin mai mult meciurile din deplasare şi avem drept exemplu victoria de la Suceava sau egalul scos după o revenire senzaţională la Năvodari. Ialomiţenii au jucători cu vechime în prima şi a doua ligă şi cred că ne vor pune probleme, dar important este să nu ne punem singuri probleme. La Tîrgovişte, am primit patru goluri din mari greşeli individuale, însă nu este timpul să căutăm vinovaţi. Trebuie să scoatem cât mai multe puncte în meciurile rămase din acest retur, iar abia la final să facem analizele. În acest sens, pentru a fi liniştite la echipă, conducerea încearcă să rezolve şi partea financiară, chiar dacă în ultima vreme nu au existat rezultate”, a declarat Artimon.

CHEMAT LA COMISIA DE APEL. Tehnicianul grupării de pe litoral pleacă în această dimineaţă la Bucureşti, pentru a participa la şedinţa Comisiei de Apel a FRF, care va lua în discuţie apelul făcut de Artimon la suspendarea de nouă etape şi amenda de 4.500 de lei primite după meciul cu Dunărea Galaţi. „Nu intenţionam să merg, dar am primit citaţie din partea Comisiei de Apel. Dacă se aşteaptă să-mi torn cenuşă în cap pentru a-mi tăia două etape, se înşală”, a spus Artimon.