FC Farul, pregătită pentru duelul cu CFR

Învinşi pe teren propriu de Steaua, elevii lui Ion Marin vor da piept duminică, de la ora 21.45, cu cealaltă reprezentantă a României în Liga Campionilor, CFR Cluj, în etapa a 8-a a Ligii I. Jocul fantastic făcut de clujeni la Roma i-a impresionat pe constănţeni, dar nu i-a făcut să se teamă în perspectiva disputei de duminică. “Nu va fi deloc uşor, pentru că îi prindem în formă maximă. Totuşi, sper să fi dat tot ce au avut mai bun la Roma şi să profităm noi acum de acest lucru. Trebuie să avem şi noi o formă bună şi sînt sigur că vom obţine şi un rezultat pe măsură. Oricum, în acest sezon am făcut jocuri bune, cu excepţia celui de la Craiova. Dacă am obţine măcar un punct la Cluj, ar însemna multe plusuri pentru Farul la capitolul imagine şi ne-ar da mai multă încredere în propriile forţe”, a declarat fundaşul Ion Barbu. Ca şi în partida cu vicecampioana României, “rechinii” vor avea o motivaţie în plus, fiecare punct obţinut urmînd să fie recompensat cu cîte 1.000 de dolari. Altfel, eliminat în disputa cu Steaua, mijlocaşul Cosmin Băcilă a fost suspendat pentru două etape, astfel că va rata atît partida de la Cluj, cît şi cea de sîmbăta viitoare, de pe teren propriu, cu Oţelul Galaţi.

Tot ieri, secundul naţionalei României, Ştefan Iovan a venit la Constanţa, pentru a verifica în ce condiţii se va disputa partida crucială cu Franţa, din preliminariile CM. Asistentul lui Victor Piţurcă a vizitat atît arena “Farul”, cît şi terenurile de antrenament. “Gazonul este bunicel. Sper ca şi la ora meciului cu Franţa să fie în condiţii bune”, a spus Iovan. Secundul selecţionerului a profitat de drumul pînă pe litoral pentru a inspecta şi cîteva posibile locuri de cazare pentru stafful naţionalei.

Altfel, constănţenii vor efectua în perioada 6-11 octombrie un stagiu de pregătire la Albena, în Bulgaria, în ultima zi a cantonamentului, de la ora 11.00, vor disputa şi un meci amical, la Varna, cu formaţia gazdă Cernomore Varna.