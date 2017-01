FC Farul, pregătită pentru retur

Cu o săptămînă înaintea reluării campionatului, FC Farul începe să-şi facă ultimele calcule, formaţia de pe litoral fiind implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Vremea nefavorabilă i-a dat programul peste cap antrenorului Ion Marin, obligat să anuleze amicalul de sîmbătă cu echipa a doua, dar tehnicianul constănţean este mulţumit de felul în care s-au antrenat elevii săi în stagiul din Turcia. “A fost un cantonament foarte bun, chiar dacă am avut parte de vreme nefavorabilă, cu multă ploaie şi vînt puternic. Acest lucru nu ne-a împiedicat să ne desfăşurăm pregătirea, mai ales că terenurile s-au prezentat în condiţii bune. În acest moment, sîntem pregătiţi pentru startul returului. Din păcate, Teekloh a suferit o întindere musculară de opt milimetri, iar cel puţin trei săptămîni nu-l vom putea folosi. În schimb, în urma controlului medical efectuat joi, Gerlem şi Rastovac au fost declaraţi recuperabili din punct de vedere medical pentru meciul cu Gloria Buzău”, a spus “Săpăligă”. Tehnicianul constănţean a făcut o scurtă analiză a lotului pe care-l va avea la dispoziţie în retur. “Nu ştiu dacă lotul este mai valoros decît în retur, dar cu siguranţă este mai unit. Am devenit mai rapizi, mai obraznici în joc, iar sistemul 4-4-2 ne duce mult mai repede în preajma porţii adverse. În plus, am reuşit să echilibrăm şi defensiva şi nu am mai primit aşa multe goluri. Cei patru veniţi de la Tulcea, Măţel, Larie, Nanu şi Pantelie, au crescut mult în ultima perioadă şi consider că şi-a depus candidatura pentru un loc de titular. Pahor şi-a revenit, după ce şi-a intrat în ritm în cantonamentul din Turcia, şi pare din ce în ce mai sigur. Este de viitor şi sper să cîştigăm un jucător de bază. Şi Gosic a suferit o transformare considerabilă, a muncit foarte mult, şi-a îmbunătăţit jocul şi putem construi cu el în atac”, a explicat Ion Marin.

Vine şi Paşcovici?

Pe ultima sută de metri, constănţenii încearcă să se întărească, fiind aproape să finalizeze transferurile lui Cristocea şi Vukomanovici. Ultimul a sosit aseară la Constanţa pentru a purta ultimele discuţii cu oficialii Farului, dar contractul nu va fi semnat pînă luni. “Aşteptăm să vină şi impresarul, cu actele oficiale, pentru a vedea dacă ce ne-a spus este adevărat”, a explicat antrenorul formaţiei de pe litoral, care a dezvăluit şi situaţia lui Cristocea: “Este încă sub contract cu Steaua şi din cîte am înţeles are unele pretenţii financiare pentru a-şi rezilia angajamentul. Farul pentru el reprezintă o nouă rampă de lansare, după ce a jucat în ultimul an în liga a treia. Cristocea este jucător bun şi dacă problemele se vor rezolva, vom semna contractul. Marea surpriză ar putea fi revenirea lui Cosmin Paşcovici, liber de contract după ce s-a despărţit de UTA. “Din păcate, el vine cam tîrziu. Noi am vorbit cu el mult mai devreme, dar a cochetat cu noi şi ne-a spus că are şi alte oferte. I-au promis că-l duc în Ungaria şi Rusia, însă, pînă la urmă, a venit şi şi-a oferit serviciile. Farul şi-a făcut calculele însă!”, a declarat “Săpăligă”.