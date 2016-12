FC Farul, punct important în disputa cu Rapid

FC Farul Constanța a obținut, joi seară, la București, un punct important în confruntarea cu Rapid, din etapa a 15-a a Ligii a 2-a la fotbal. Cele două formații au încheiat nedecis, scor 0-0, la capătul a 90 de minute extrem de disputate, ambele echipe irosind mai multe situații de a marca. Eroul meciului a fost portarul Farului, Alexandru Gudea, care a câștigat duelul cu jucătorii rapidiști, în timp ce atacantul Adi Pătulea a ratat două ocazii bune de a puncta. În plus, arbitrul Lucian Rusandu nu a acordat o lovitură de la 11 metri formației constănțene, după hențul comis de Embalo.

„A fost un meci aprig disputat, cu o replică bună din partea noastră pe terenul Rapidului. O partidă cu ocazii de ambele părți, iar noi am avut și un penalty neacordat. Dar nu ne legăm de acest lucru și poate alta era situația dacă înscria Pătulea în prima repriză sau a doua și am fi condus noi cu 1-0. Ținând cont și de absențele lui Cristocea și Nicorec, am avut o forță mai redusă în atac. Chiar dacă Rapidul a dominat, mă bucur că am stat cu linia defensivă mai departe de poartă de această dată. Gudea a fost într-o zi foarte bună și a avut mai multe intervenții salvatoare. Una peste alta, fotbalul se joacă pe goluri și consider, până la urmă, rezultatul ca fiind unul echitabil, iar noi ne-am atins obiectivul, acela de a nu pierde în Giulești”, a declarat antrenorul principal al Farului, Constantin Gache.

Jucătorii Farului au primit liber până luni, mai ales că în etapa a 16-a, programată miercuri, 25 noiembrie, formația antrenată de Constantin Gache, Ion Barbu şi Gică Mina nu va juca. Următorul meci al „alb-albaștrilor” va fi tot în deplasare, la 28 noiembrie, cu Academica Clinceni, în etapa a 17-a.

Celelalte partide ale etapei a 15-a se vor disputa sâmbătă - ora 11.00: Bucovina Pojorâta - Rapid CFR Suceava, Dunărea Călărași - Oțelul Galați, Academica Clinceni - ACS Berceni și Ceahlăul Piatra Neamț - Gloria Buzău; ora 14.00: Dacia Unirea Brăila - SC Bacău. CS Balotești stă.

Clasament: 1. Rapid 30p (golaveraj: 19-7), 2. Clinceni 26p (27-14), 3. FC FARUL 25p (24-12), 4. Călărași 24p (22-7), 5. Brăila 24p (16-14), 6. Suceava 20p (16-15), 7. Bacău 19p (13-16), 8. Berceni 15p (14-16), 9. Buzău 14p (13-25), 10. Balotești 12p (12-18), 11. Pojorîta 10p (16-23), 12. Oțelul 9p (6-14), 13. Ceahlăul 8p (7-24).

