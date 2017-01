FC Farul rămâne fără stadion

După un sezon dezastruos, în care a ratat toate obiectivele, salvându-se cu greu de la retrogradarea în Liga a III-a pe motive financiare, FC Farul se află la un pas de a pierde şi stadionul pe care joacă meciurile de pe teren propriu. Lipsa de interes a conducerii clubului, coroborată cu absenţa unor investiţii minime în ultimul an au dus la o degradare evidentă a arenei din Strada Primăverii şi au determinat o reacţie promptă din partea directorului DSJ Constanţa, Elena Frîncu. Astfel, reprezentanta Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a anunţat, în premieră, că sunt şanse mari ca gruparea de pe litoral să piardă dreptul de folosinţă gratuită a stadionului “Farul”. „DSJ va aştepta până pe 30 iunie, apoi vom face o adresă către Minister pentru a lua stadionul înapoi. Nu putem accepta să privim cum se duce pe apa sâmbetei un patrimoniu de opt milioane de euro, care este patrimoniul nostru, al tuturor. Cât timp la FC Farul a fost vechea conducere, totul a fost în regulă. Contractul a fost respectat, adică au fost plătite salariile celor care au întreţinut stadionul, acesta a fost modernizat, iar utilităţile au fost achitate la zi. De asemenea, atletismul avea gratuitate la folosirea stadionului. Nu acelaşi lucru îl face şi noul finanţator, din păcate. DSJ a despuţit stadionul, acesta este termenul, cu ocazia Internaţionalelor de atletism, ca să nu ne facem de râs în faţa oaspeţilor de peste hotare! Am plătit noi aproape 500 de milioane de lei vechi pentru igienizarea stadionului, însă nimeni nu se poate aştepta ca statul român să susţină activitatea fotbalistică, pentru că fotbalul are un statut special în România. RAJA a oprit apa la stadion, pentru că nu au fost plătite facturile, aşa că în această dimineaţă am udat gazonul cu cinci maşini de pompieri! Dacă fotbalul nu va găsi soluţii, am propus ca baza sportivă să treacă la comunitate, pentru că întreţinerea unei baze sportive este foarte dificilă”, a declarat Elena Frîncu. Baza sportivă este proprietatea publică a statului, dată în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Clubului Sportiv FC Farul Constanţa, pe baza unui protocol încheiat între minister şi club pe data de 17 august 2001. Conform acestui acord, clubul constănţean avea obligaţia de a păstra arena în stare bună şi de a investi în modernizarea bazei sportive. În ultimul an, acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care stadionul nu mai întruneşte condiţiile pentru a găzdui meciurile oficiale ale naţionalei de fotbal a României. În plus, salariile angajaţilor pe parte administrativă nu au mai fost plătite de câteva luni, iar alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza restanţelor foarte mari. „Nu avem ce investiţii să mai facem în stadion. Vom face puţuri pentru alimentarea cu apă şi nu vor mai fi probleme. Dacă tot vor să ia baza sportivă, să ia şi echipa. Sau poate există o altă echipă pregătită să joace pe acest stadion”, a replicat actualul patron al constănţenilor, Giani Nedelcu.

Ionuţ COMAN, Gabriel TURCU