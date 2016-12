FC Farul reconstruieşte echipa

Ameninţată cu retrogradarea, după ce a încheiat turul pe ultimul loc în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a început reconstrucţia echipei. Astfel, antrenorul principal Alin Artimon a decis să renunţe la câţiva jucători care nu au dat satisfacţie şi cu ajutorul conducerii grupării de pe litoral a adus cinci tineri de perspectivă. Primul sosit este fostul căpitan de la CSM Rm. Vîlcea, Ionuţ Popescu, un fundaş central în vârstă de 22 de ani. „Este un câştig pentru Farul, un jucător serios, care poate progresa. Prin venirea lui am rezolvat jumătate din problema de pe axul central al defensivei. În plus, ne poate ajuta şi pe viitor, având în vedere că este un jucător tânăr”, a spus tehnicianul constănţean. În schimbul său, FC Farul nu a achitat niciun leu, dar CSM Rm. Vîlcea va primi douăzeci şi cinci la sută din suma unui viitor transfer. „Este un club cu renume şi m-am gândit că ar fi timpul pentru o schimbare. Decizia mea a fost determinată şi de faptul că Alin Artimon este antrenor la Farul, m-a dorit foarte mult şi sub conducerea dânsului am jucat bine la Râmnicu Vîlcea”, a declarat Ionuţ Popescu. La începutul acestei săptămâni au semnat contracte cu gruparea de pe litoral trei internaţionali juniori, veniţi de la Timişoara, fundaşul dreapta Alexandru Raul Birău (18 ani), mijlocaşul central Marian Fuchs (20 de ani) şi mijlocaşul stânga Fabian Mucsi (19 ani). „Nu este întâmplător că au sosit toţi trei, pentru că sunt obişnuiţi cu sistemul 4-3-3 şi au demonstrat că au calităţi. Sunt convins că în retur vom arăta mai bine decât în prima parte a campionatului şi, în plus, FC Farul are pe ce să construiască pentru viitor. Mai important, nu s-a plătit nimic pentru aceşti jucători, care au fost luaţi în coproprietate. Am reuşit să echilibrăm lotul şi să dublăm posturile. Fuchs are peste douăzeci şi cinci de jocuri la naţionalele de juniori, Mucsi a prins şi el selecţii în tricoul naţionalei, iar Birău are cinci titluri de campion naţional şi a participat la turneul final al Campionatului European under 19 de anul trecut”, a explicat Artimon.

ÎNCĂ O ACHIZIŢIE. Ieri, constănţenii au reuşit să mai aducă un internaţional de juniori, mijlocaşul central Dan Constantinescu (20 ani), venit tot de la Timişoara. „Este un jucător foarte bun, pe care am reuşit să-l întorc din drumul spre o echipă din străinătate. S-a pregătit singur în ultimele luni, dar până la debutul returului se va pune la punct cu pregătirea fizică. Mai avem două ţinte pentru această perioadă de transferuri, un fundaş central şi un fundaş stânga”, a confirmat Artimon.

Altfel, constănţenii au trecut peste prima săptămână din stagiul de pregătire centralizată efectuat la Constanţa. „Sunt mulţumit de pregătire, dar suprafeţele tari ne creează ceva probleme, motiv pentru care au apărut şi mici accidentări. Jucătorii trag tare şi suferă, iar pentru unii dintre ei este cea mai grea perioadă din carieră”, a spus antrenorul principal al Farului. Sâmbătă, de la ora 12.00, gruparea de pe litoral va disputa un prim meci amical, cu formaţia din Liga a IV-a CS Agigea, pe terenul sintetic al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. În plus, constănţenii şi-au mai fixat o partidă de verificare, pe 23 februarie, când vor juca în compania Viitorului Constanţa.