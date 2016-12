FC Farul reîncepe drumul spre Liga I

După o iarnă zbuciumată, FC Farul se pregăteşte să dea asaltul final în lupta pentru promovarea în Liga I. Clasată pe locul 3 în clasamentul Seriei I, formaţia de pe litoral are nevoie de un retur aproape perfect pentru a reveni, după doar un an, în elita fotbalului românesc. Elevii lui Ştefan Stoica pot face primul pas duminică, de la ora 11.00, când vor da piept cu Dunărea Giurgiu, în etapa a 18-a a ligii secunde, prima din retur. „Îmi doresc să facem un joc bun prin care să demonstrăm că promovarea în Liga I este realizabilă. Nu am venit la Constanţa ca să jucăm în continuare în liga secundă sau să fac turism. Sunt un antrenor tânăr şi nu-mi permit să pierd şase luni din carieră. Toată viaţa am fost optimist şi mi-a cam ieşit, mai ales că am două principii clare: disciplină şi luptă. Dacă jucătorii le vor respecta, cred că nu vom avea probleme să revenim în prima ligă”, a spus Stoica. Tehnicianul Farului a decis să-l oprească în lot pe juniorul Tudorache, renunţând pentru meciul de duminică la Pătraşcu şi Pantelie. Totuşi, fundaşul în vârstă de 18 ani central ar putea fi înlocuit, dacă, până la ora jocului, vor sosi actele de transfer ale sârbului Marko Randjelovic. „Mi-e dor de fotbal şi cred că şi suporterii sunt curioşi să vadă cum joacă echipa în noua formulă. Mi-aş dori să marchez în meciul de duminică, dar cel mai important este să luăm cele trei puncte. Obiectivul principal este promovarea şi, dacă se poate, să iau titlul de golgeter al Seriei I”, a adăugat Chico. „Este primul meci din retur şi va fi foarte dificil, dar sperăm să luăm cele trei puncte şi să aducem mai mulţi spectatori la stadion“, a spus Cosmin Matei, care a marcat de două ori, în tur, în victoria cu 3-0 obţinută de Farul la Giurgiu. Echipe probabile - Farul: Vlas - Măţel, Ninu, Larie, Mendy - Andrade, Teekloh, B. Andone, C. Matei - Cristocea - Chico; Dunărea: Dragne - Odoroabă, Şanţmare, Ciocârlan, S. Constantin - C. Gheorghe, Cojenel, Bucă, G. Marcu - Şt. Iordache, M. Stan. Arbitri: Georgian Ionescu (Buzău) - Valentin Avram (Bucureşti) şi Adrian Popescu (Craiova).