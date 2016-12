FC Farul, restanţă fără importanţă

Fără obiectiv şi fără certitudinea că va putea lua startul în sezonul viitor al Ligii a II-a, FC Farul dispută ultimele etape din acest sezon cu un singur scop, evitarea desfiinţării echipei. În acest sens, faptul că formaţia de pe litoral a fost programată pentru restanţa cu Dinamo II Bucureşti, din etapa a 27-a, care va avea loc azi, de la ora 16.00, pe stadionul “Farul”, reprezintă din start o victorie. În rest, orice punct obţinut pe teren înseamnă un bonus, mai ales că tehnicienii echipei constănţene au probleme să găsească 18 jucători pe care să-i treacă pe foaia de arbitraj. Drept urmare, forţat de absenţele lui Vlas, Cristocea şi Buzea, toţi suspendaţi, dar şi de faptul că Alexandru Iovănescu a fost declarat liber de contract, staff-ul tehnic al Farului va începe partida cu doi juniori în teren, Cosmin Matei şi Mansur, şi cu un al treilea, Tudorache, pe banca de rezerve. Conştienţi de situaţia în care se află echipa, jucătorii au acceptat să intre pe teren la rugămintea lui Dennis Şerban, deşi nu mai încasat niciun leu de peste patru luni. „Noi ne prezentăm la meci, intrăm pe teren şi încercăm să scoatem un rezultat cât mai bun, aşa cum am făcut-o şi în celelalte jocuri. Din păcate, nu au venit şi rezultatele, iar în acest moment este greu să vorbim despre performanţe în actualele condiţii”, a spus Florin Pătraşcu.

CHICO APELEAZĂ LA FIFA. Pus pe lista “neagră” de conducerea clubului de pe litoral, portughezul Chico va depune memoriu la FIFA în încercarea de a-şi recupera restanţele financiare, în jur de 40.000 de euro. „Am atenţionat clubul în scris, în două rânduri, să-mi plătească salariul, dar nu am primit niciun răspuns. În aceste condiţii, avocaţii mei vor prezenta hârtiile prin care voi deveni liber de contract, chiar dacă mai am un an de angajament cu FC Farul, iar săptămâna viitoare voi depune memoriu la FIFA pentru a-mi recupera restanţele. În mod sigur, forul internaţional nu va mai lăsa clubul să joace în meciurile oficiale din sezonul următor şi ar putea interzice transferuri timp de un an, dacă nu vor fi achitate datoriile”, a spus atacantul lusitan, care vineri va pleca în Portugalia.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenori Dennis Şerban şi Gheorghe Butoiu): Măcelaru - Măţel, Ninu, Pătraşcu, Mendy - Prodan, Larie, C. Matei, Mansur - Pantelie, Fatai; Dinamo II (antrenor Costel Orac): Oprea - C. Petrescu, Dragalina, Zivny, Renţea - Predescu, D. Sandu, Nemţescu, Mărmăneanu - M. Ştefan, G. Dumitrescu. Arbitri: Valentin Iugulescu (Târgovişte) - Gabriel Stroe (Piteşti) şi Elena Muşetoiu (Cîmpulung Muscel). Tot azi, de la ora 16.00, va avea loc şi meciul Victoria Brăneşti - Steaua II, restanţă din etapa a 29-a. Şi în Seria a II-a sunt programate azi două restanţe: Fortuna Covaci - CS Otopeni (ora 18.00) şi UTA - U. Cluj (ora 19.00).

Clasament Seria I

1. Brăneşti 29 18 7 4 55-23 61 (+19)

2. Sportul 30 17 8 5 59-22 59 (+14)

3. Petrolul Ploieşti 30 16 11 3 52-17 59 (+14)

4. FC Snagov 30 16 6 8 58-37 54 (+9)

5. Săgeata Stejaru 30 16 6 8 42-24 54 (+9)

6. Delta Tulcea 30 15 7 8 33-20 52 (+7)

7. Chiajna 30 15 5 10 49-33 50 (+5)

8. FC FARUL 29 13 5 11 40-36 44 (+2)

9. Dunărea Giurgiu 30 12 6 12 36-36 42 (-3)

10. Steaua II 29 10 10 9 31-27 40 (-5)

11. FC Botoşani 30 10 9 11 35-32 39 (-6)

12. FCM Bacău 30 10 7 13 43-50 37 (-8)

13. Dunărea Galaţi 30 9 6 15 25-36 33 (-12)

14. Gloria Buzău* 30 11 7 12 31-36 32 (-5)

15. Dinamo II 29 7 4 18 29-52 25 (-20)

16. Breaza 30 7 4 19 26-58 25 (-20)

17. Cetate Suceava** 30 2 9 19 14-64 15 (-30)

18. CSM Rm. Sărat 30 2 7 21 8-63 13 (-32)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată