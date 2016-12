FC Farul, retrogradată matematic

FC Farul Constanţa a obţinut sîmbătă seară, pe teren propriu, în faţa a aproximativ 300 de susţinători, prima victorie după o secetă de 12 etape, învingînd, cu 2-0, pe FC Argeş. În faţa unei echipe ameninţate cu retrogradarea, din cauza unor acte de corupţie în care este implicat patronul Cornel Penescu, echipa de la ţărmul mării a obţinut punctele necesare îndeplinirii baremului. În ciuda acestei victorii, FC Farul nu mai poate evita retrogradarea în urma punctelor acumulate, indiferent dacă va cîştiga ultimele trei partide. Diferenţa faţă de prima echipă de sub linie, Politehnica Iaşi, este de nouă puncte, ieşenii avînd şi avantajul meciurilor directe. Revenind la jocul de sîmbătă seară, Farul a început mai bine, dominînd clar primele 45 de minute. În min. 10, Gerlem i-a pasat lui Rusmir printre fundaşii adverşi, mijlocaşul Farului l-a driblat pe Boşneag şi a deschis scorul. Tot Farul a fost echipa mai periculoasă şi în continuare, ratînd de puţin majorarea diferenţei. Acest lucru s-a întîmplat în min. 35, cînd Măţel a centrat foarte bine de pe partea dreaptă, iar Chico a pus latul din 6 m, învingîndu-l pentru a doua oară pe Boşneag. Pînă la pauză, Farul a mai reclamat, pe bună dreptate, un fault în careu asupra lui Chico, însă centralul Robert Dumitru a arătat că jocul poate continua. După eliminarea lui Gerlem, din min. 60, pentru gesturi obscene, Argeşul a presat mai mult, şi-a creat cîteva situaţii de a înscris, dar tabela a rămas pînă la final neschimbată. Un succes meritat al Farului, dar care, din păcate, nu schimbă prea mult situaţia în clasament. “După 12 etape a venit şi victoria, una muncită şi grea, dar pe deplin meritată. În prima repriză am dominat, iar în a doua repriză prin gestul lui Gerlem ne-am făcut meciul mai greu“, a spus, la final, consilierul tehnic al Farului, Cristian Cămui. “Un meci cu două reprize distincte. Farul a dominat în prima parte cînd am jucat cel mai prost meci de cînd sînt antrenor la Argeş. În repriza a doua nu am reuşit să marcăm, deşi am avut un jucător în plus şi ne-am creat cîteva ocazii bune de a înscrie. Meciul l-a mulţumit şi pe noul preşedinte executiv, Dumitru Manole. “Sper că toată lumea este mulţumită, echipa a arătat că se poate. Mai sînt trei etape, campionatul nu este terminat“, a spus Manole.

Au evoluat - FC Farul: Curcă - Măţel, Rastovac, Fl. Pătraşcu, Vukomanovic - Băcilă (74 D. Florea), Rusmir (89 Larie), Gerlem, Teekloh - C. Voiculeţ - Chico (90+3 Mendy); FC Argeş: Boşneag - M. Stan (80 Ad. Voicu), Bălaşa, Lăcustă, Poenaru (22 V. Stan) - Năstăsie, Tameş, Bazzi, Cr. Tănase - Dulcea (62 Ad. Voiculeţ), Ad. Iordache. Cartonaşe galbene: Băcilă, Gerlem, Teekloh, Chico, C. Voiculeţ / Cr. Tănase, M. Stan, Ad. Iordache, Năstăsie, Bălaşa. Cartonaş roşu: Gerlem (min. 60). Au arbitrat: Robert Dumitru (Braşov) - Eduard Ungureanu (Bucureşti) şi Cătălin Savu (Galaţi).

Victorie umbrită de gestul lui Gerlem

Repriza secundă a partidei cu FC Argeş a fost “dominată“ de gestul incalificabil al brazilianului Willian Gerlem. Acesta a primit, în min. 58 un cartonaş galben, pentru un fault dur asupra lui Mircea Stan, după care, în momentul în care consilierul tehnic Cristi Cămui a vrut să îl schimbe cu Mendy, pentru că brazilianul continua să fie foarte nervos, Gerlem a început recitalul: a făcut gesturi obscene către proprii suporteri care îl admonestaseră pentru o nouă evoluţie penibilă şi nu s-a oprit pînă cînd arbitrul nu i-a arătat al doilea galben şi implicit cartonaşul roşu. Gerlem a părăsit terenul în huiduielile propriilor suporteri, pe care i-a gratulat încă o dată pentru efortul de plăti din nou biletul la meci, arătîndu-le degetul mijlociu pînă la ieşirea de pe teren. Recitalul acestuia nu s-a oprit aici, Gerlem spărgînd uşa de la vestiar şi părăsind clubul fără a-şi felicita coechipierii pentru victoria obţinută. Gerlem nu a dorit să participe nici la antrenamentul programat ieri, astfel că s-a decis să fie scos din lot pînă la şedinţa Consiliului Director. “Gerlem a spart uşa de la vestiar, şi-a continuat spectacolul după ce a fost eliminat. Nu l-am mai găsit la club, cînd noi am ajuns în vestiar după meci. Ceilalţi jucători nu au acceptat gestul lui Gerlem, este un caracter foarte dificil. El nu este la prima abatere, ţineţi minte şi gestul de anul trecut, cînd a sărit la un arbitru asistent. Aşa se comportă el şi la antrenament. Voi propune scoaterea lui din lot. Are calităţi, dar ca om lasă mult de dorit şi faţă de jucători şi faţă de antrenori şi faţă de conducere“, a spus Cămui imediat după terminarea partidei. Willian Gerlem a fost transferat de Farul în primăvara anului 2007 de la gruparea portugheză Estoril. Portughezii au renunţat atunci la Gerlem din cauza problemelor disciplinare ale brazilianului...