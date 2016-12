FC Farul revine cu tolba goală din Moldova

FC Farul Constanţa a pierdut, vineri, scor 0-1 (0-1), meciul susţinut în deplasare cu FC Botoşani, în etapa a 4-a a Seriei 1 din liga secundă la fotbal. Constănţenii porneau cu încredere că pot repeta isprava din runda precedentă, cu Delta Tulcea, însă la Botoşani au dat peste un adversar superior. Iar acesta nu s-a dovedit a fi echipa oaspete. A fost centralul întâlnirii, bucureşteanul Iulian Dima. Dacă jocul a lăsat de dorit în ambele tabere, ocaziile de gol putând fi numărate pe degetele unei singure mâini, a ieşit în evidenţă “fluieraşul” bucureştean. Acesta a refuzat Farului două lovituri de la 11 m, prima în urma unui henţ în careu, iar a doua la un fault asupra lui Stegaru printr-un procedeu ce ar fi făcut-o invidioasă şi pe Alina Dumitru. Toate acestea în partea secundă a meciului, când tabela indica deja 1-0 pentru Botoşani, în urma reuşitei din min. 38 a lui Todoran, care a profitat de o bâlbâială în apărarea constănţeană.

„A fost un joc închis, agresiv pe alocuri, de uzură. După aspectul general al jocului meritam însă măcar un punct. Am fost organizaţi, am încercat să facem ce ne-am propus, dar din păcate am pierdut. Este a doua deplasare când avem probleme de arbitraj“, a declarat antrenorul principal al Farului, Alin Artimon, care a utilizat următorii jucători: Curcă - Băjan, Stegaru, V. Sandu, Săceanu - Bîrlădeanu (73 Stoianof), Buzea, S. Popescu - S. Chiţu, Ghenciu (53 Coteanu), M. Matei (58 Ivanovici).

AMENINŢĂ CU BOICOTUL. Deranjaţi de maniera în care brigada de arbitri a condus meciul de la Botoşani, conducerea FC Farul ameninţă că echipa constănţeană va boicota următoarele jocuri oficiale dacă nu se vor lua măsurile care se impun. „Nu este posibil să ai lovituri clare de la 11m şi să nu ţi se acorde niciuna. Gazdele primeau o sumedenie de lovituri libere din preajma careului nostru, iar noi doar lovituri de la 70 m de poarta adversă. Nu suntem proşti. Se vede tenta în care se arbitrează. Vrem să vedem neapărat ce notă va primi Iulian Dima din partea observatorului. Dacă i se va da notă de trecere, atunci vom trimite copiii de opt-nouă ani la toate partidele, inclusiv la Cupa României. Să vedem atunci dacă îi vor fura şi pe ei. Cheltuim foarte mulţi bani, parcurgem 1.200 de kilometri pentru un astfel de joc şi este foarte greu să te fure astfel. Dacă aceşti arbitri (n.r.- Dima şi centralul jocului de la Otopeni, din etapa a 2-a, Marian Balaci) vor mai fi delegaţi la partidele noastre, nu vom mai intra pe teren. Cu orice risc”, a declarat finanţatorul Farului, Giani Nedelcu. Acesta ştie şi motivul pentru care Farul este clar dezavantajată de arbitri în acest debut de sezon. „S-a auzit la federaţie că nu mai avem datorii mari, pentru că noi am salvat clubul în proporţie de optzeci-nouăzeci la sută. Anumitor persoane de la FRF nu le convine acest lucru, datorită scandalului cu banii pe care trebuie să îi primim de la Curtea de Argeş (n.r - 205.000 euro). Şi nu mă refer la Mircea Sandu.. Deja l-am dat în judecată pe Lazăr (n.r. - Benone Lazăr, fostul patron de la Internaţional Curtea de Argeş) pe parte civilă“, a mai spus Nedelcu.