FC Farul s-a despărţit şi de Lucian Pîrvu

După Florin Maxim şi Tibor Moldovan, un alt jucător a părăsit FC Farul în această iarnă. Chiar dacă nu a fost pus de antrenorul Ion Marin pe lista de transferuri, Lucian Pîrvu a ales să se mute la Pandurii Tg. Jiu, formaţie cu care va semna un contract la începutul săptămînii viitoare. “Cluburile s-au înţeles asupra sumei de transfer şi deja am predat actele celor de la Pandurii. Pîrvu ne-a rugat să-l lăsăm să plece, pentru că este mai aproape de casă şi speră să joace mai mult”, a explicat “Săpăligă”. Venit în vară la Farul, Pîrvu nu a evoluat prea mult, bifînd doar opt meciuri în tricoul “alb-albastru”, din care doar două din postura de titular. Mijlocaşul în vîrstă de 27 de ani a marcat un singur gol, extrem de important însă, aducînd victoria echipei sale, 1-0, în fieful lui Gaz Metan Mediaş, în penultima etapă a turului Ligii I. “Îmi pare rău pentru colegi, cu care m-am înţeles foarte bine, dar regret că nu am jucat mai mult. Nici acum nu înţeleg de ce nu mi s-au dat mai multe şanse, însă nu port pică nimănui. Pentru mine este un pas înainte, mai ales că voi lucra cu Sorin Cîrţu, cel care m-a crescut ca jucător”, a spus Pîrvu. În schimb, un alt jucător dorit de gorjeni, Claudiu Voiculeţ, va rămîne la FC Farul. “S-au interesat de Voiculeţ, dar nu au făcut nicio ofertă concretă”, a explicat Ion Marin.

Altfel, constănţenii au efectuat ieri un singur antrenament, tot pe plaja din staţiunea Mamaia, programul urmînd să fie păstrat neschimbat pînă la sfîrşitul acestei săptămîni. “Am făcut un singur antrenament, însă vremea nu a mai ţinut cu noi şi am cam îngheţat”, a spus tehnicianul Farului.

Farmache respinge acuzele lui “Săpăligă”

Acuzat de antrenorul Ion Marin că nu a vrut să-şi prelungească angajamentul cu FC Farul, Răzvan Farmache i-a răspuns prompt lui “Săpăligă”. “Am avut o singură discuţie despre o eventuală prelungire a contractului, nu două, aşa cum a declarat Ion Marin. Este adevărat că a mai pomenit despre acest lucru şi cu altă ocazie, însă în acel moment se aflau în cameră alte şapte persoane, angajaţi ai clubului. Nu cred că aşa se negociază un contract, astfel că i-am spus că trebuie să discutăm între patru ochi. Nu ne-am înţeles la bani, pentru că ei au făcut o ofertă în dolari, iar eu am cerut aceeaşi sumă în euro. Mi-au zis că nu se poate, iar apoi nu am mai purtat nicio negociere. Era vorba de o sumă mai mare decît în sezoanele precedente, dar nu am exagerat”, a spus fundaşul în vîrstă de 30 de ani. Trimis să se antreneze cu juniorii, Farmache este convins că va fi declarat liber de contract de către Comisia pentru Statutul Jucătorului pe 13 ianuarie, cînd se va judeca memoriul depus din cauza neachitării unor drepturi financiare. “Oficialii Farului au spus că nu am dreptate, dar poate mi-au băgat banii în cont şi eu nu ştiu. Am depus memoriul abia după ce m-au anunţat că sînt pe lista de transferuri şi probabil că nu aş fi făcut acest lucru dacă eram oprit în lot. Dacă nu mă mai vor înseamnă că pot pleca, nu?”, a spus Farmache.