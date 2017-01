FC Farul s-a făcut de râs... din nou

FC Farul Constanţa a cunoscut o nouă umilinţă, cedând ieri, pe teren propriu, în faţa “lanternei roşii” din Seria 1, CF Brăila, scor 2-3, în restanţa contând pentru etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal. Sub ochii lui Ilie Stan, posibil viitor antrenor, şi Alin Buzărin, posibil viitor preşedinte, constănţenii au oferit un spectacol trist, încercând... cu greu să nu-şi deranjeze adversarii. Doar Stăncioiu, fost jucător la Brăila, a vrut să joace cu adevărat, mijlocaşul marcând ambele goluri ale Farului, în min. 32 şi 82. Oaspeţii au revenit însă de fiecare dată, cu largul concurs al apărării constănţene, înscriind prin Ignat (min. 24), Necoară (min. 63-pen.) şi Pungă (min. 89). De remarcat şi faptul că brăilenii au evoluat, din min. 67, cu un om mai puţin, Moise fiind eliminat. Spre deliciul puţinilor spectatori prezenţi în tribune, meciul a avut câteva momente hilare. La faza loviturii de pedeapsă, antrenorul oaspeţilor, Daniel Timofte, a intrat pe teren pentru a-l împiedica pe Ionel Boghiţoi să execute, motiv pentru care a fost trimis în tribune. În plus, la golul victoriei, fundaşii Farului s-au înghesuit să-l marcheze pe Boghiţoi, în timp ce Pungă a fost lăsat liber la marginea careului. În urma eşecului, FC Farul a rămas pe locul 13, cu 30 de puncte, unde va încheia de altfel sezonul, în timp ce CF Brăila a urcat pe poziţia a 15-a, cu 18 puncte. Pentru FC Farul (antrenor Gică Butoiu) au evoluat: Zdrîncă - Niţescu, Vajou, L. Ştefan, G. Munteanu - Husein (90 C. Paraschiv), Stăncioiu, Buzea, Păduraru (77 Abuzătoaie), I. Lupu (61 Dutciuc) - Şt. Ciobanu.

VOR GARANŢII FINANCIARE. La finalul partidei, Ilie Stan a anunţat că este dispus să vină la FC Farul dacă i se vor prezenta garanţii financiare din partea conducerii clubului. „Mi-ar face plăcere să vin la Constanţa, unde există tradiţie. Dacă avem garanţia că sunt bani, eu şi Alin Buzărin vom semna cu Farul. Ne-am şi gândit la un slogan: Se reaprinde Farul. Vin ca să promovez în prima ligă, iar acest lucru nu se poate fără un buget stabil şi fără jucători care să-şi facă treabă în teren şi să joace cu sufletul. În acest moment, Farul îşi merită locul din clasament şi, dacă nu aduna puncte în tur, ar fi avut probleme şi mai mari”, a spus Stan.

Până când se va decide noul antrenor, FC Farul se confruntă din nou cu riscul neprogramării, FRF anunţând că meciul cu Astra II Giurgiu, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în ultima etapă a Ligii a II-a, nu se va disputa. Oficialii constănţeni pot schimba decizia, dacă vor achita datoriile până astăzi, la ora 16.00.