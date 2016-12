FC Farul s-a făcut de râs la Dorohoi

15:06:58 / 20 Aprilie 2015

Dorohoi

Constanta ca oras, nu-i departe de Dorohoi! Si acolo si aici sunt oameni saraci mai multi decat cei bogati, si acolo si aici transportul urban se face cu dube, nici ei si nici noi nu aveam troleibuze sau tramvaie! In plus Dorohoi are 16 camere de supraveghere in oras, Constanta nu are niciuna! Iata ca intre Dorohoi sau Constanta nu prea exista diferente, ba chiar ei stau mai bine la multe, cum ar fi la fotbal! Asta ca sa vedeti cat de jos a ajuns Constanta in ultimii 10 ani!