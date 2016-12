FC Farul s-a mutat la Poiana Braşov

CURCĂ A PLECAT. După o săptămînă de reacomodare la efort, FC Farul a plecat, ieri, la Poiana Braşov pentru primul stagiu de pregătire din această iarnă, programat în perioada 17-24 ianuarie. Pentru cantonamentul montan, antrenorul Ştefan Stoica are la dispoziţie 25 de jucători: Sardescu, I. Neagu - portari; Măţel, Diogo, Tudorache, Mendy, I. Călin - fundaşi; B. Andone, Soare, Andrade, Fl. Pătraşcu, Păcuraru, Larie, C. Matei, Cristocea, Rusmir, Henry, Mansur, L. Leu, M. Iovănescu - mijlocaşi; Chico, M. Ene, Fatai, Pantelie, E. Nanu - atacanţi. Marele absent este George Curcă, portarul constănţean renunţând pentru moment la revenirea la Constanţa din cauza ofertei financiare nesatisfăcătoare făcute de conducerea clubului. Chiar dacă vineri s-a pregătit sub comanda lui “Mourinho”, Curcă nu s-a mai prezentat la antrenamentul de sâmbătă, anunţând că are oferte de la mai multe echipe din Liga I. „Deocamdată, nu ne-am înţeles cu George Curcă, dar sper să ajungem la un acord în cele din urmă, mai ales că este sub contract cu FC Farul”, a spus preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu. În cantonamentul de la Complexul Olimpic din Poiana Braşov nu a ajuns nici Ben Teekloh, mijlocaşul liberian urmând să sosească la Constanţa la finalul acestei săptămâni, el fiind într-un stagiu de pregătire centralizată cu echipa naţională a ţării sale. Mult mai interesantă este situaţia lui Dejan Rusmir, care a fost declarat liber de contract de către Camera Naţională de Soluţionarea Litigiilor din cadrul FRF. Conducerea grupării de pe litoral a făcut recurs la această decizie, însă şansele de câştig sunt minime, astfel că, în cele mult două săptămâni, Rusmir se va despărţi de FC Farul din postura de jucător liber de contract. „FC Farul îşi doreşte păstrarea jucătorului”, a explicat Iovănescu.

MĂŢEL RĂMÂNE LA FC FARUL. După ce presa a dezvăluit că Alexandru Măţel este curtat intens de Steaua şi FC Vaslui, conducerea Farului a anunţat sâmbătă, într-un comunicat, că fundaşul dreapta în vârstă de 21 de ani va rămâne la Constanţa, cel puţin până în vară. „Obiectivele de performanţă sportivă nu sunt posibile şi nu pot fi realizate decât dacă în lot se regăsesc fotbalişti cu potenţial ridicat, de cel puţin nivelul Ligii I, iar Măţel este unul dintre ei. De la Farul nu se va transfera la un alt club niciun jucător din lotul de bază în următoarea perioadă, cel puţin până la finalul sezonului”, a anunţat clubul constănţean în comunicatul remis presei.