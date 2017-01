FC Farul s-a pregătit în efectiv complet

Cu trei zile înaintea derbyului Dobrogei, cu Delta Tulcea, programat duminică, de la ora 13.00, în etapa a 13-a a Ligii a II-a, FC Farul s-a antrenat în efectiv complet. Accidentat în partida de la Galaţi, mijlocaşul Vasilică Cristocea s-a pregătit ieri în mod normal şi va putea evolua în disputa cu tulcenii. Antrenorul Marius Şumudică îl va avea la dispoziţie şi pe Cosmin Paşcovici, revenit după o contractură musculară, dar şi pe Dejan Rusmir, care are drept de joc, după ce a lipsit ultimele patru etape din cauza absenţei vizei medicale. “Rusmir este un jucător bun, care a dovedit că este profesionist. Indiferent de probleme avute, s-a antrenat normal şi mi-a arătat că merită toată încrederea”, a declarat tehnicianul constănţean. Prin revenirea lui Rusmir, FC Farul va avea în lot cinci jucători extracomunitari, Teekloh, Mendy, Mansur, Fatai şi Rusmir, dintre care Şumudică va putea folosi doar trei în acelaşi timp în teren, ceilalţi urmând să ia loc pe banca de rezerve. Singurul absent pentru partida de duminică este portarul Adrian Vlas, care a părăsit antrenamentul de ieri, acuzînd unele dureri la piciorul drept. “Nici nu ştiu ce să spun despre Vlas. I-am explicat ce vreau de la el, dar fiecare avem opinia lui. Mi-a spus că este accidentat şi nu poate juca”, a spus Şumudică. “Am făcut o uşoară contractură musculară, dar voi face o pauză de doar două zile”, a explicat portarul constănţean. Alţi doi jucători, Lucian Leu şi Liviu Mihai II sînt suspendaţi după cartonaşele roşii primite săptămîna trecută, la meciul dintre Oil Terminal şi FC Farul II, din Liga a III-a.

După şedinţa de pregătire de ieri dimineaţă, Şumudică a acuzat dureri cardiace şi a făcut un control medical, însă doctorii l-au asigurat pe tehnicianul constănţean că nu este nimic grav, recomandându-i doar mai multă odihnă.

Altfel, conducerea clubului de pe litoral a fost anunţată ieri că 11 suporteri, şase constănţeni, printre care şi fostul lider al galeriei, Sorin Mihăilescu, şi cinci tulceni, nu vor putea asista la meciul de duminică, având interdicţii de a intra pe stadioanele de fotbal pe o perioadă între 6 luni şi 2 ani.

Dispută între Şchiopu şi conducerea clubului

Revenit în vară la FC Farul, Cristi Şchiopu nu a apucat să joace decât o jumătate de oră pentru formaţia pregătită de Marius Şumudică. Veteranul în vârstă de 35 de ani s-a accidentat grav în prima etapă a actualului sezon al Ligii a II-a, cu Dunărea Giurgiu, în deplasare, suferind o ruptură a tendonului rotulian la genunchiului drept. Trecut prin calvarul unei operaţii complicate, fundaşul central se confruntă şi cu probleme financiare, reclamând FC Farul la Federaţia Română de Fotbal pentru o datorie de 12.000 de euro, rămasă din sezonul trecut. “În luna martie a acestui an, am ajuns la un acord cu FC Farul pentru a-mi rezilia contractul. Conform înţelegerii, am eşalonat suma pe care trebuia să o primesc până în luna septembrie. După şase rate, nu mi s-a mai achitat nimic, astfel că am depus memoriu la federaţie pentru a-mi recupera banii. Am depus toate hârtiile prin care voi demonstra că există o restanţă de 12.000 de euro”, a explicat Şchiopu. Fostul căpitan al constănţenilor a dezvăluit şi actuala sa situaţia contractuală, mărturisind că a încasat un singur salariu de la revenirea la FC Farul. “Pe 1 iulie, am semnat un alt contract cu FC Farul, pe un sezon, dar am avut ghinionul de a mă accidenta în prima etapă. Drept urmare, nu mi s-a plătit salariul decât pe iulie, deşi nu este vina mea că nu am mai putut juca. Mai mult, a trebuit să-mi achit singur operaţia, medicamentele şi procedurile de recuperare”, a povestit Şchiopu. De cealaltă parte, conducătorii clubului constănţean au anunţat că Şchiopu şi-a primit întreaga sumă şi că nu are şanse de câştig la federaţie. În privinţa memoriului depus de Alexandru Măţel, preşedintele Farului, Sevastian Iovănescu, a explicat că jucătorul nu s-a prezentat să-şi ia banii. “Nu a venit nici măcar să-şi ia prima pentru victoria cu Dunărea Galaţi”, a acuzat Iovănescu.