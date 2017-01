FC Farul schimbă defensiva pentru retur

Disponibilizările făcute în această iarnă vor schimba din temelii defensiva Farului, niciun jucător dintre cei care au început ca titulari în campionat nefiind păstrat în formula de start. Astfel, antrenorul principal Ion Marin a decis să renunţe la Cristi Şchiopu, Răzvan Farmache şi Florin Maxim, în timp ce prezenţa lui Ion Barbu în lotul pentru retur este pusă sub semnul întrebării. În aceste condiţii, “Săpăligă” va trebui să găsească soluţii, în special pentru benzile laterale ale apărării. Pe partea dreaptă va fi adus Alexandru Măţel, în vîrstă de 19 ani, un fost junior al grupării de pe litoral, care în ultimul sezon a fost împrumutat la Delta Tulcea, în liga secundă. Monitorizat de oficialii constănţeni, Măţel a avut prestaţii bune, însă a jucat mai mult în sistemul cu cinci fundaşi şi ar putea avea probleme privind adaptarea la cel folosit de “rechini”, cu patru fundaşi. Dacă acesta nu va confirma, antrenorul Farului i-ar putea reprofila pe Cosmin Băcilă sau Vasile Păcuraru. Posturile de fundaşi centrali par acontate de Florin Pătraşcu şi Andrej Rastovac, dar primul va avea de înfruntat competiţia cu Jan Pahor, fost coleg cu Rastovac la FK Koper. Pe bandă stîngă, “Săpăligă” nu are în acest moment nicio variantă, după ce a decis să renunţe la Maxim. Cum Gaston Mendy nu a confirmat pe acest post, demonstrînd încă o dată că are probleme cu faza defensivă, conducătorii Farului au făcut o mutare neaşteptată. Profitînd de prezenţa lui Cosmin Paşcovici la Constanţa, cu ocazia vacanţei, oficialii grupării de pe litoral i-au făcut o ofertă clară fundaşului în vîrstă de 30 de ani. Liber de contract după ce a jucat ultima oară pentru UTA, în liga secundă, Paşcovici nu a dat încă un răspuns, analizînd şi alte oferte.

În rest, Farul va miza pe aceeaşi jucători care au dus greul în prima parte a sezonului. Accidentat de mai multă vreme, Ben Teekloh va reveni pe postul de mijlocaş la închidere, în caz contrar, existînd varianta Vasile Păcuraru. Pentru linia de mijloc se luptă cu şanse egale Cosmin Băcilă, Kehinde Fatai, Claudiu Voiculeţ, Dejan Rusmir şi Gerlem, în timp ce în ofensivă portughezul Chico pare sigur de locul de titular, fiind golgeterul echipei în tur. Aşii din mîneca lui Ion Marin par să fie Denis Alibec şi Cosmin Matei, cei doi internaţionali de juniori care au fost folosiţi cu succes şi în tur. Primul a şi reuşit să marcheze, aducînd un punct important pentru Farul în disputa cu FC Timişoara.