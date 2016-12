FC Farul schimbă formula de start

TREI TITULARI NOI ÎN FORMULA DE START. Nemulţumit de prestaţia echipei în prima repriză a derby-ului local cu Viitorul, pierdut cu 1-3, antrenorul Ioan Sdrobiş pregăteşte mai multe mutări în formula de start a Farului pentru meciul cu FC Botoşani, programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a II-a a ligii secunde. Dacă portarul Zdrâncă îşi va păstra locul între buturi, întrucât nu a fost vinovat la niciunul dintre cele trei goluri primite la Ovidiu, “Părintele” va schimba jumătate din apărare. Intrat după pauză săptămâna trecută, Ion Barbu va începe din postura de titular disputa cu botoşănenii, urmând să facă pereche în centrul defensivei cu Liviu Ştefan. Pe partea dreaptă a apărării va fi retras Nicolae Buzea, care-i va lua locul lui Marian Posteucă, în timp ce căpitanul Cosmin Paşcovici îşi va păstra postul pe banda stângă. În linia de mijloc, Sdrobiş va apela la serviciile lui Andrei Parfenie, un mijlocaş defensiv sosit la sfârşitul săptămânii trecute la Constanţa, în timp ce rolul de coordonator îi va reveni lui Dragoş Boboc. Partea dreaptă va fi acoperită de marcatorul golului de la Ovidiu, Sergiu Scărlătescu, în timp ce pe stânga va fi retras din avanposturi Bogdan Rusu. În ofensivă, alături de veteranul Adrian Cîmpeanu, îşi va face loc Adrian Hurdubei, jucător venit la Farul în urmă cu trei zile. Noua formula de joc a fost încercată de Ioan Sdrobiş la antrenamentul de ieri dimineaţă, finalizat cu un meci-şcoală între jucătorii din lot. “Părintele” a oprit jocul în dese rânduri, explicându-le elevilor săi mai multe scheme în vederea întâlnirii de sâmbătă. „Avem nevoie de puncte ca de aer. Sper să se păstreze tradiţia, pentru că nu am pierdut niciodată în faţa celor de la FC Botoşani din postura de preşedinte. Am câştigat mereu pe teren propriu şi am făcut egal în deplasare”, a spus Relu Damian, preşedintele FC Farul.

ABUZĂTOAIE, ÎN STAND-BY. Conducerea grupării de pe litoral a reuşit să-i legitimeze în timp record pe Adrian Hurdubei şi Andrei Mutulescu, veniţi la Constanţa la începutul acestei săptămâni. În schimb, situaţia lui Alin Abuzătoaie este în continuare incertă, oficialii de la Steaua Bucureşti amânând răspunsul privind împrumutul pe doi ani la Farul. „Şi Hurdubei, şi Mutulescu sunt apţi de joc pentru întâlnirea cu FC Botoşani. În schimb, cu Abuzătoaie nu am rezolvat nimic, întrucât cei de la Steaua nu au mai dat niciun semn de viaţă. Jucătorul se află la Constanţa, se pregăteşte separat din cauza unor probleme musculare şi sperăm ca în următoarele zile să avem un răspuns concret”, a explicat Damian. La antrenamentul de ieri a fost testat şi Ionuţ Lupu, un fundaş stânga în vârsta de 20 de ani, care a evoluat în sezonul trecut la Viitorul Constanţa.