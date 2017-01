FC Farul schimbă formula de start pentru Vaslui

Înfrîngerea netă înregistrată duminică în faţa Universităţii Craiova va produce mai multe schimbări în formula de start a echipei pregătite de Ion Marin pentru meciul de sîmbătă, cu FC Vaslui, din etapa a 21-a a Ligii I. Astfel, reveniţi după suspendările cauzate de cumulul de cartonaşe galbene, Cosmin Băcilă şi Claudiu Voiculeţ vor primi cîte un post de titular. Primul îl va înlocui pe Cristian Pantelie pe flancul drept, jucătorul venit în iarnă de la Tulcea dezamăgind în disputa cu oltenii. În plus, Băcilă face mai bine faza defensivă, Pantelie fiind de fapt un atacant reprofilat în mijlocaş dreapta. Voiculeţ va fi folosit în primul minut pe banda stîngă în locul brazilianului Gerlem, care va face cuplu în ofensivă cu Chico, înlocuindu-l pe Denis Alibec, accidentat. În apărare, “Săpăligă” nu are prea multe variante, însă ar putea să întărească jocul defensiv prin înlocuirea lui Ionuţ Larie, care a avut o prestaţie slabă în meciul de duminică. În locul acestuia, tehnicianul constănţean îi are la dispoziţie pe Ben Teekloh, dar şi pe Vasile Păcuraru.

Altfel, constănţenii au efectuat ieri două antrenamente, singurii absenţi fiind Denis Alibec şi Kehinde Fatai, ambii accidentaţi. Astăzi, Curcă şi compania au programată o singură şedinţă de pregătire, urmînd ca mîine, la prînz, să intre în cantonament. În cursul serii de joi, elevii lui “Săpăligă” se vor antrena în nocturnă, la ora meciului de sîmbătă, 19.00, iar vineri dimineaţă vor pleca spre Vaslui.