FC Farul se agaţă de orice speranţă

Fără victorie de zece runde, jucătorii Farului privesc finalul campionatului cu speranţa unei minuni care să-i salveze de la retrogradare. Şansele elevilor lui Cristian Cămui se leagă de o serie nesperată de succese în ultimele etape, coroborată cu rezultate negative ale contracandidatelor, dar şi de o retrogradare a celor de la FC Argeş. Cum situaţia piteştenilor este complicată, formaţia de pe litoral încearcă să adauge astăzi, de la ora 18.30, trei puncte la zestrea din clasament, chiar dacă dă piept, pe teren propriu, cu una dintre pretendentele la titlu, Unirea Urziceni, în etapa a 29-a a Ligii I. “Vom întîlni o echipă foarte bine organizată, care are cel mai bun joc colectiv din prima ligă. Dar noi vom da totul pentru a aduna punctele necesare rămînerii în prima ligă”, a declarat consilierul tehnic Cristian Cămui. Constănţenii se tem de arbitraj, după ce Alexandru Tudor, desemnat iniţial să conducă partida cu Unirea, a fost reţinut, ieri, de la delegări, din cauza erorilor comise la meciul Steaua - Oţelul Galaţi, scor 5-0. În locul său a fost desemnat prin tragere la sorţi Marian Bordean, de la care gazdele aşteaptă un arbitraj corect. “Nu ne dorim să fim avantajaţi, ci să nu fim dezavantajaţi. Dacă avem şi noi o lovitură de pedeapsă, trebuie să o primim”, a spus Cămui. Încă supăraţi după arbitrajul de care au avut parte la Timişoara, oficialii Farului au aflat, ieri, că centralul Cristi Balaj a fost reţinut de la delegări, prestaţia sa urmînd să fie luată în discuţie de CCA. Din lotul deplasat la Timişoara a dispărut Cosmin Matei, mijlocaşul fiind trimis la echipa secundă pentru a avea meciuri în picioare, dar şi din cauza actelor de indisciplină.

Pentru a-i motiva pe jucători înaintea meciului cu ialomiţenii, conducerea clubului a decis să mărească recompensa pentru evitarea retrogradării. Astfel, pentru fiecare egal obţinut în cele şase meciuri rămase din acest sezon, Curcă şi compania vor primi cîte 2.000 dolari de dolari, iar pentru victorie 5.000 dolari, dacă se vor menţine în prima ligă. În plus, constănţenii vor lua în acest caz şi sumele restante, chiar dacă nu-şi vor îndeplini obiectivul fixat la începutul campionatului, clasarea în primele zece locuri.

Formaţiile probabile - Farul (antrenori Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu): G. Curcă - Măţel, Pahor, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă, Pătraşcu, Larie, Gerlem - Cl. Voiculeţ - Chico; Unirea (antrenor Dan Petrescu): Arlauskis - E. Nicu, Galamaz, B. Fernandes, Brandan - I. Apostol, Ricardo, Pădureţu, S. Frunză - Bilaşco, Rusescu. Arbitri: Marian Nicolae Bordean (Sibiu) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Adrian Radu Ghinguleac (Bucureşti).

Ion Barbu, “victima” întineririi lotului

În ciuda dorinţei suporterilor de a-l vedea din nou în teren, fundaşul Ion Barbu are şanse mici să mai joace pînă la finalul acestui campionat. Conform antrenorilor, fundaşul în vîrstă de 32 de ani nu este pus la punct cu pregătirea fizică, însă surse din cadrul clubului au dezvăluit că decizia a aparţinut conducerii administrative a grupării constănţene, care a decis să meargă pe linia întineririi lotului. “Colectivul tehnic şi l-a dorit foarte mult pe Barbu în teren în acest retur, dar am analizat împreună cu jucătorul situaţia şi am decis împreună că nu este apt fizic pentru a juca la nivelul primei ligi. Să nu uităm că nu a mai intrat într-un meci oficial din luna septembrie a anului trecut. Din păcate, el nici nu are dreptul să evolueze pentru echipa secundă ca să aibă jocuri în picioare. Poate că s-a schimbat lotul prea brusc în iarnă şi ar fi fost mai bine să se aştepte finalul sezonului”, a explicat Cristian Cămui. Jucătorul a negat însă că ar fi purtat o astfel de discuţie cu antrenorii şi a afirmat că este pregătit să revină pe gazon. “Este total greşit. Cum să spun că nu sînt pregătit, cînd m-am antrenat cot la cot cu restul echipei? Păi, dacă nu am meciuri în picioare, înseamnă că mi s-a terminat cariera? Nu ştiu ce se întîmplă, dar eu mă antrenez şi sînt oricînd disponibil să ajut echipa”, a replicat Barbu.