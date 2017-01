FC Farul se duelează, vineri, cu Rapid

După ce a pornit cu dreptul în returul Ligii I, formaţia de pe litoral se pregăteşte pentru primul examen adevărat din acest an. Elevii lui Ion Marin dau piept vineri, de la ora 20.45, cu Rapid Bucureşti, în deplasare, şi visează la un rezultat favorabil, care să reprezinte un nou pas către îndeplinirea obiectivului, clasarea în primele zece locuri la finalul campionatului. Tehnicianul constănţean nu s-a arătat deranjat de bîlbele Ligii Profesioniste de Fotbal, care a schimbat în două rînduri ziua şi ora disputării meciului din Giuleşti. Săptămîna trecută, oficialii LPF au decis să mute partida duminică, de la ora 15.00, iar vineri, de la ora 20.45, să se dispute FC Braşov - Steaua, ocazie cu care gruparea de sub Tîmpa urma să-şi inaugureze nocturna. După doar două zile, braşovenii au anunţat că instalaţia de nocturnă nu va fi funcţională, astfel că LPF a făcut din nou rocada. “Nu ne-a afectat prea mult, pentru că nici nu apucasem să schimbăm programul echipei”, a explicat antrenorul Ion Marin. Tehnicianul grupării de pe litoral se concentrează asupra următoarelor două jocuri, cu Rapid şi Universitatea Craiova, din care speră să obţină cel puţin patru puncte. “Ne aşteaptă o serie de jocuri dificile şi mă bucură faptul că voi avea la dispoziţie tot lotul de jucători. Am ieşit bine din perioada de pregătire, fără multe accidentări şi am de unde alege, pentru că există concurenţă pe posturi. Nu contează nici numele, nici vîrsta jucătorului, cine va fi în formă va juca”, a explicat “Săpăligă”. Cei patru jucători care nu au putut evolua în partida cu Gloria Buzău din cauza accidentărilor, Willian Gerlem, Cosmin Matei, Ben Teekloh şi Emil Nanu, s-au antrenat, ieri, alături de colegi, doar brazilianul avînd un program ceva mai uşor după ce a resimţit dureri musculare. În plus, suspendat pentru meciul de sîmbătă din cauza cumulului de cartonaşe galbene, Florin Pătraşcu va face parte din lotul pentru întîlnirea din Giuleşti.