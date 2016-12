FC Farul se îndreaptă spre baraj

10:25:23 / 11 Aprilie 2015

Slabi

Echipa slaba si Berceniul . Ca nd au jucat Farul la Berceni si au câștigat 3-1 lumea toată a zis farul 3 clase peste aia . Dacă citiți cea zis Mihalcea ca , a găsit o echipa modesta ,dar ca , a motivat-o cu prime si salarii la zi ,atunci despre ce vorbim !!!!!! Dacă jucătorii erau plătiți cât de cât omenește si nu jucau si eu eram de acord sa-i gonim din oraș!!!!!! Cei di staff sunt oamenii lui Grigoraș ,care au avut rezultate peste tot. Dinu credeți ca,nu a aplicat metodele lui Grigoraș ??? Despre ce vorbim, nu sunt bani nu ai nici echipa si nici rezultate. Sa avem bani faci si echipa . Machedonii de la Stejarul au dat bani si au făcut echipa. 3,4 ani au terminat pe primele locuri. La Tulcea cât au fost bani ,echipa se bătea la promovare.,când nu au mai fost bani s-a ales praful. Dar ,la Farul când era Bosu echipa era in liga1 ,dar acum despre ce vorbim . Cu o spălătorie si cu niște tarabe nu poți tine un brend ca,Farul. D e aici si situația actuala. Pa nu se vor găsi bani farul va fi in mocirla indiferent de antrenorii si jucătorii pe care ii aducem