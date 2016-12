FC Farul se întoarce azi acasă

FC Farul a încheiat stagiul de pregătire susţinut în staţiunea Kemer din Turcia cu un succes, 1-0, în faţa lui FC Tiraspol, echipă clasată pe locul 7 în clasamentul primei ligi din Republica Moldova. Partida, disputată ieri, a fost decisă de atacantul Adrian Pătulea, care a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 14, reluând din faţa porţii, după un şut în bară expediat de Ivanovici. Antrenorul Viorel Tănase a folosit următoarea formulă de echipă: G. Curcă - I. Călin (67 Niţescu), Stegaru (61 L. Dobre), Sipovic, Sascău (60 Dino Eze) - A. Neagoe (70 Coteanu), C. Pană (62 C. Miron), Buzea (60 S. Paraschiv), Husein (55 Enghin) - Ivanovici (60 R. Neagoe), Pătulea (72 Al. Paraschiv).

„A fost un joc bun din partea noastră, am avut multe situaţii de gol, chiar şi pe acest fond de oboseală excesivă. Am dominat meciul şi am avut trei ocazii mari doar cu portarul. Jocul este în creştere, dar mai avem de lucru până să fiu mulţumit total. Am lucrat mult la omogenitate şi automatisme de joc”, a explicat tehnicianul constănţean, care i-a oferit banderola de căpitan celui mai experimentat jucător din lot, portarul George Curcă. Azi, constănţenii vor pleca spre casă şi vor primi două zile libere, urmând să revină la antrenamente luni, la prânz.

SIPOVICI, CHEMAT LA LOT. Împrumutat în această iarnă de la Oţelul Galaţi, Enes Sipovici, fundaşul central al Farului, a fost convocat la naţionala de tineret a Bosniei, pentru partida amicală cu Serbia, programată pe 29 februarie. Bosniacul se numără printre candidaţii la un loc de titular, ca şi un alt nou venit în această iarnă, Cristian Pană. „Am jucat la FC Naţional, şi la juniori, dar şi la echipa mare, în Liga 1. Am mai evoluat la Săgeata Stejaru, apoi în Kuweit, la Al Sahel, şi acum la FC Farul. În plus, am 24 de selecţii la loturile naţionale de juniori. Am venit la Farul cu inima deschisă şi cu gândul la promovare. Avem un lot foarte bun, cu jucători cu experienţă, care pot face oricând diferenţa şi sunt mândru că am un antrenor ca Viorel Tănase, modern şi de mare viitor”, a spus Pană.