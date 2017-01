FC Farul se luptă pentru 200.000 de euro

Aflată în luptă pentru promovarea în Liga 1 la fotbal, FC Farul Constanţa caută resursele financiare pentru a asigura bugetul necesar revenirii pe prima scenă a fotbalului românesc. După ce a intrat într-un proces de reorganizare pentru o perioadă de trei ani, fiind supravegheată de un administrator special, gruparea de pe litoral încearcă să recupereze sumele datorate de alte cluburi pentru transferurile realizate în ultimele sezoane. Prima pe listă este restanţa pe care Internaţional Curtea de Argeş trebuie să o achite în urma achiziţionării mijlocaşilor Claudiu Voiculeţ şi Cosmin Băcilă, ajunşi între timp la Pandurii Tg. Jiu. Eforturile oficialilor constănţeni sunt îngreunate de faptul că piteştenii au retras echipa din întrecerile de la nivel de seniori, păstrând doar câteva grupe la copii şi juniori. Totuşi, având de partea lor o decizie definitivă din partea Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), conducătorii clubului constănţean sunt decişi să facă presiuni pentru a încasa cei 200.000 de euro, motiv pentru care preşedintele Marcel Lică va merge astăzi la sediul FRF.

„Am câştigat de multă vreme litigiul cu Internaţional Curtea de Argeş şi ar fi trebuit să primim banii încă din luna mai. Piteştenii ne-au cerut să-i mai amânăm, pentru că nici ei nu primiseră banii de la Pandurii şi am fost înţelegători. În ultima jumătate de an, ei au încasat sumele restante, dar la noi nu a ajuns decât un sfert din datorie. Echipa de seniori nu mai există, dar am depus o cerere ca grupele de copii şi juniori să fie depunctate dacă nu se plăteşte restanţa. Drept urmare, în scurt timp, vor pierde câte două puncte la fiecare nivel de vârstă, la câte 15 zile, iar apoi clubul va fi dezafiliat. Nu cred că-şi doresc acest lucru, pentru că şi ei mai au bani de încasat pentru transferuri. Dacă se va ajunge în acest punct, ne vom îndrepta către instanţele civile. Nu mai acceptăm niciun compromis, pentru că noi suntem obligaţi să ne plătim orice datorie la timp, pentru a stinge toate litigiile, iar alţii tot cer amânări. Sper să ne înţelegem cu piteştenii, pentru că o astfel de sumă ar rezolva multe dintre probleme clubului”, a spus Lică.