FC Farul se pregătește pentru play-out

11:40:09 / 02 Aprilie 2015

Lătrăii si maidanezii din peluză

La Farul totul este putred, iar cel mai mare rau l-au facut si il fac asa-zisii "suporteri". Mizeriilor astea care mai latra pe aici nu le convine nimic. Tanase nu e bun, Pana nu e bun, Dinu-Grigoras nu sunt buni etc... Adica Farul are echipa de super-clasa si antrenorii astia nu sunt buni de nimic (dupa mintea lor cretinoida). Dar nemernicii astia din NU SPUN NIMIC de Giani Nedelcu, care A DUS CLUBUL IN SITUATIA DE FAŢĂ. Cine oare din galerie are interese comune cu Giani Nedelcu? Pe timpuri, liderii galeriei veneau la club si faceau scandal la conducere cand Farul era amenintata cu retrogradarea din Liga 1. Acum clubul e falimentar (din cauza lui Giani) si lătrăii din peluza arunca vina pe antrenori si TAC INCONTINUU DIN GURA in privinta managementului din club. Nici cu Steaua nu mai vine lumea la stadion, iar voi vreti sa vina lumea cu Balotesti, Berceni si Dorohoi?