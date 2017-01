FC Farul se pregăteşte pentru Liga I în Austria

După perioada de reacomodare la efort de la Constanţa, “rechinii” au plecat, ieri, în Austria, unde gruparea de pe litoral va efectua primul stagiu de pregătire centralizată din această vară. În cursul dimineţii, la Stadionul “Farul” au fost prezenţi 19 jucători, alţi cinci, Farmache, Maxim, Nae, Iancu şi Pîrvu făcînd joncţiunea cu restul lotului la Bucureşti. Printre jucătorii Farului a dominat buna dispoziţie, portarul George Curcă declarînd că se va vopsi în cap în culorile “tricolorului” cu ocazia meciului din această seară, dintre România şi Olanda. “Mi-am schimbat freza şi am zis că poate îmi schimb şi norocul astfel, în noul sezon. Marţi o şi vopsesc, sper să le port noroc fotbaliştilor noştri, care merită să treacă de grupe”, a spus portarul constănţean, care a adăugat că se gîndeşte deja la sezonul următor al Ligii I: “Am avut o vacanţă scurtă, de numai trei săptămîni, dar benefică, după un campionat dificil. Acum începem un alt drum, sperăm să ne fie mult mai uşor la anul şi să nu mai avem emoţiile din sezonul trecut, cînd am luptat să scăpăm de retrogradare”. În schimb, atacantul Tibor Moldovan, care în această vară a semnat cu Farul un contract pe trei ani, după ce în urmă cu un an a fost împrumutat la o formaţie de primă ligă din Ungaria a mărturisit că este pregătit să lupte pentru un loc de titular: “Ce a fost a trecut, acum cred că sînt într-un moment în care am nevoie de Farul şi Farul are nevoie de mine. Sper să îmi revin şi să nu îi dezamăgesc pe cei care cred în mine. De concurenţa din atac nu mă tem, deoarece singurul adversar al meu sînt eu, cu mine mă lupt în fiecare zi”. Delegaţia constănţeană a decolat de pe Aeroportul “Henry Coandă” în jurul prînzului, la bordul unui avion cu destinaţia Munchen, de unde şi-a continuat drumul spre Kaprun, cu autocarul. Elevii lui Ion Marin vor susţine astăzi primele antrenamente pe pămînt austriac, urmînd ca în zilele următoare să participe la un puternic turneu internaţional, alături de Saturn Moscova, Austria Viena şi Dnepr. Pentru aceste jocuri amicale, “Săpăligă” va avea la dispoziţie următorul lot de jucători - portari: Curcă şi Vlas; fundaşi: Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim, V. Păcuraru şi Bubuleandră; mijlocaşi: Băcilă, Pătraşcu, Voiculeţ, Matei, M. Nae, Mendy şi Iancu; atacanţi: E. Nanu, Chico, Gosic, T. Moldovan, D. Florea, L. Pîrvu, Fatai, Alibec şi Gerlem.