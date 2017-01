FC Farul se pregăteşte pentru... Vaslui

Înfrîngerea suferită de FC Farul, miercuri seară, în faţa campioanei Dinamo Bucureşti nu a învolburat apele în tabăra grupării de pe litoral, antrenorul Constantin Gache apreciind felul în care au luptat elevii săi. “Îmi pare rău că am pierdut, pentru că băieţii meritau măcar un punct pentru felul în care au luptat. Am dominat clar în unele momente campioana, jucătorii au vrut, le-au şi ieşit multe, dar pînă la urmă, bucureştenii au plecat cu trei puncte, iar noi am rămas cu mîna goală. Oricum, dacă o vor ţine aşa, putem ajunge mult mai sus în clasament. Ar fi contat foarte mult pentru moral dacă nu pierdeam”, a spus antrenorul constănţean, care a trimis săgeţi către arbitrii: “Am fost învinşi din cauza neşansei, dar nu înţeleg de ce trebuie să se implice şi arbitri”. Şi jucătorii Farului au acuzat maniera de arbitraj, care i-a favorizat pe elevii lui Walter Zenga. “Am fi meritat un egal, dar arbitrul a greşit flagrant la golul dinamoviştilor. Ar fi trebuit să oprească jocul, pentru că Pătraşcu era la pămînt. De unde ştia arbitrul ce se întîmpla? Dacă, Doamne fereşte, murea?”, a spus portarul George Curcă. “Echitabil era un rezultat de egalitate. Arbitrul trebuia să oprească jocul la faza golului, pentru că era un jucător căzut în careu. Dinamo mai are mult pînă să arate ca o campioană, iar lupta pentru titlu se va da între Rapid si CFR, deoarece Steaua este o echipa obosită”, a adăugat atacantul Mihai Guriţă.

“Rechinii” au revenit ieri după-amiază la antrenament, pregătindu-se pentru meciul din deplasare cu FC Vaslui, programat duminică de la ora 15.00, în etapa a 12-a a Ligii I. Chiar dacă dau piept cu una din surprizele începutului de sezon, constănţenii, care vor pleca astăzi spre Vaslui, consideră că au şanse de scoate un rezultat bun. “Am mai spus-o, în campionatul românesc poate să joace prima cu ultima clasată şi nu se ştie dinainte cine cîştigă. FC Vaslui este o echipă bună, cu moral bun, în ascensiune, dar orice se poate întîmpla şi mergem să ne jucăm şansa”, a explicat Gache. Spre mulţumirea sa, accidentarea mijlocaşului Florin Pătraşcu nu este atît de gravă pe cît părea iniţial, iar acesta ar putea fi folosit în disputa de duminică.

Astăzi este programat primul meci al etapei a 12-a: UTA - Poli Iaşi (ora 15.00, Telesport).