FC Farul și-a definitivat lotul cu care va ataca promovarea

După o iarnă agitată, în care a făcut schimbări importante în lot, dar nu a efectuat tradiționalul cantonament montan, FC Farul se pregătește pentru debutul oficial în acest an. Constănțenii vor întâlni sâmbătă, în deplasare, pe Dacia Unirea Brăila, în etapa a 19-a din Seria 1 a Ligii a 2-a. Pe ultima sută de metri, conducerea clubului de pe litoral a reușit să facă două transferuri importante, menite să acopere cele două locuri din formula de start rezervate jucătorilor sub 19 ani, conform regulamentului. Astfel, FC Farul l-a adus pe internaționalul de tineret Răzvan Cătălin Began, în vârstă de 19 ani, care a evoluat ultima oară pentru o formație din Liga a 3-a, Sighetu Marmației, unde a fost împrumutat de CFR Cluj. Chiar dacă nu are o carte de vizită impresionantă la nivel de seniori, portarul de 1,94 metri înălțime a bifat selecții la toate reprezentativele de juniori ale României și este considerat un goalkeeper de viitor. Began a trecut și pe la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, unde nu a apucat să joace din cauza unei accidentări. De remarcat că și ceilalți doi portari din lotul grupării de pe litoral, Răzvan Negrilă și Iulian Dinu, au vârsta sub 19 ani.

Constănțenii au reușit să-l achiziționeze și pe mijlocașul stânga Silviu Iacșa, un alt internațional sub 19 ani, care vine de la Unirea Alba Iulia. Totodată, se poartă discuții pentru transferul lui Robert Tătar, un mijlocaș în vârstă de 22 de ani, care a bifat opt prezențe în tricoul celor de la Oțelul Galați în actualul sezon al ligii secunde. „Sunt bucuros că au mai venit jucători tineri, pentru că am de unde să aleg. Sper ca unul dintre portari să fie ceea ce ne dorim. Cam acesta este lotul, unul bun, însă avem mare nevoie de Chițu. El are o tendinită și va rata primele meciuri din acest an. Primul obiectiv este asigurarea prezenței în play-off, apoi totul este posibil”, a spus antrenorul principal Constantin Gache.

Luni dimineață, președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu, a înregistrat la Federația Română de Fotbal și transferurile celorlalți jucători veniți în această iarnă, V. Munteanu, Vezan, Fl. Popa, Tigoianu, Negrilă, Murgoci, C. Neagu și Pungă. Tot luni, de la ora 19.30, FC Farul își va prezenta lotul într-un cadru festiv, la Maritimo Shopping Center.

