FC Farul şi-a făcut calculele pentru salvare

Fără niciun punct obţinut de cînd a preluat oficial conducerea tehnică a Farului, Cristian Cămui aşteaptă cu emoţie meciul de sîmbătă (ora 18.30), cu una dintre candidatele la titlu, FC Timişoara, din deplasare, din etapa a 28-a Ligii I. Chiar dacă gazdele sînt favorite, constănţenii sînt decişi să se agaţe de orice speranţă pentru a mai păstra şanse în lupta pentru evitarea retrogradării. “Normal că îmi doresc şi eu, şi ceilalţi colegi din conducerea tehnică, să obţinem sîmbătă prima victorie în noua postură. Sau măcar să smulgem primul punct, care ne-ar ajuta mult în tentativa de a rămâne în prima ligă. Valoarea celor două loturi şi calculele hîrtiei nu ne oferă vreo şansă, însă aşa s-a spus şi înaintea disputei cu Steaua, din Ghencea. Din păcate, pînă acum am bifat trei eşecuri din tot atîtea partide. Erau jocuri dificile şi ne aşteptam la un asemenea deznodămînt, dar de fiecare dată am fi putut ciupi măcar cîte un punct. Am făcut ceva calcule şi cred că avem nevoie de cel puţin zece puncte în cele şapte etape rămase pentru a spera să evităm retrogradarea. Trebuie să cîştigăm obligatoriu jocurile cu FC Argeş, Gaz Metan Mediaş şi CS Otopeni, şi să mai luăm un punct în celelalte jocuri, cu echipele din partea superioară a clasamentului. Toate calculele depind însă şi de rezultatele contracandidatelor. În plus, aşteptăm să vedem şi ce se va întîmpla cu FC Argeş, dacă va fi retrogradată, dar ne interesează cel mai mult ce facem noi, nu ce se întîmplă cu alţii. Ne jucăm şansele pînă la capăt”, a spus tehnicianul constănţean.

De la jocul cu FC Timişoara ar putea lipsi Dejan Rusmir, care s-a accidentat. Mijlocaşul sîrb s-a lovit la genunchiul piciorului drept în timpul şedinţei de pregătire de ieri dimineaţă şi a părăsit antrenamentul înainte de final. În schimb, portarul Adrian Vlas va rata cu siguranţă întîlnirea cu gruparea de pe Bega, chiar dacă a revenit la antrenamentele primei echipe. Vlas este în urmă cu pregătirea şi s-a antrenat separat cu preparatorul fizic Gheorghe Avram. Astăzi sînt aşteptaţi să intre în programul echipei şi internaţionalii de juniori Cosmin Matei şi Denis Alibec, care au evoluat ieri pentru naţionala under 19 a României într-un amical contra reprezentativei similare a Turciei, la Mogoşoaia.

Constănţenii au primit şi o veste bună, CCA delegîndu-l pe Cristian Balaj (Baia Mare), unul dintre puţinii arbitri bine cotaţi în acest moment, să conducă partida de la Timişoara. Băimăreanul va fi ajutat de Eduard Ungureanu (Bucureşti) şi Iulian Szekely (Cluj).