FC Farul şi-a găsit pepinieră în liga secundă, la Gloria Buzău

Ajunsă în subsolul clasamentului Ligii I, FC Farul a devenit una din principalele candidate la retrogradare. Gruparea de pe litoral ocupă locul 14 după 19 etape disputate, cu 21 de puncte, la patru lungimi de primul loc retrogradabil şi are un program infernal în partea a doua a campionatului. Astfel, la Constanţa vor poposi granzii din Bucureşti, Dinamo, Steaua şi Rapid, dar şi o altă candidată la cupele europene, Poli Timişoara. În aceste condiţii, “rechinii” ar trebui să-şi asigure menţinerea în prima ligă în meciurile directe cu principalele contracandidate, doar că va juca de fiecare dată în deplasare, cu excepţia lui FC Argeş. Mai mult, FC Farul are cea mai slabă campanie de achiziţii din ultimele sezoane, nereuşind să transfere pînă acum vreun jucător important. Directorul tehnic Ion Marin s-a orientat către Gloria Buzău, echipă de mijlocul clasamentului în Seria I a Ligii a II-a. Primul venit a fost Marcel Otvoş, un mijlocaş stînga în vîrstă de 24 de ani, în timp ce atacantul Constantin Muţiu, de 29 de ani, a preferat să meargă la Petrolul Ploieşti. Ieri, la antrenamentele conduse de secunzii Sandu Roco şi Cristian Cămui a mai apărut un jucător de la gruparea din Crîng. Nu este vorba de vreo tînără speranţă, ci de un fundaş central în vîrstă de 29 de ani, Octavian Cosmin Gheorghiţă. Acesta va semna un contract pe o perioadă de trei ani şi jumătate, dacă va ajunge la un acord cu oficialii constănţeni. Fără să se remarce la Dacia Unirea Brăila şi Gloria Buzău, apărătorul execută bine loviturile libere de la distanţă, dar este considerat destul de lent.

În plus, chiar dacă la capitolul achiziţii nu stă deloc bine, Farul riscă să piardă cîţiva titulari importanţi. Mijlocaşul Adrian Senin, aflat în ultimele şase luni de contract va părăsi cu siguranţă Constanţa în vară, fiind dorit de FC Argeş. Antrenorul piteştenilor, Dorinel Munteanu insistă totuşi să-l aibă în lot încă din acest retur şi clubul din Trivale a demarat negocierile cu oficialii grupării constănţene. Tratativele sînt într-o fază avansată, urmînd să se ia o decizie definitivă pînă la sfîrşitul săptămînii. Tot în această perioadă, căpitanul Mihai Guriţă va afla dacă se materializează interesul germanilor de la SV Mainz, cu care a semnat deja un precontract.

Florin Lungu ratează pregătirea de iarnă

Titular de bază în tur, Florin Lungu riscă să rateze debutul în acest an. Mijlocaşul a fost operat de menisc şi nu se antrenează alături de coechipierii săi. “Îmi doresc să-mi revin cît mai repede şi să mă pot pregăti pentru că ne aşteaptă un retur greu. Programul este dificil, dar trebuie să strîngem rănsurile şi să încercăm să urcăm în partea superioară a clasamentului”, a declarat Lungu. “Este un moment greu, dar sper să avem un an mai bun şi să ajungem cît mai sus”, a adăugat Ion Barbu. Ieri dimineaţă o parte din jucători au efectuat vizita medicală, ceilalţi fiind programaţi astăzi. De la antrenamentele de ieri a lipsit, din nou, congolezul Armel Disney, care are probleme cu viza de intrare în România. “Stranierul” Farului era aşteptat să sosească aseară, la Constanţa. Conducerea Farului a finalizat şi programul de pregătire, urmînd să plece într-un cantonament la Sinaia în perioada 15-26 ianuarie. Totodată, se va efectua un singur stagiu în străinătate în perioada 29 ianuarie - 11 februarie, posibila destinaţie fiind Cipru sau Turcia, unde constănţenii vor susţine şase partide de verificare. La revenirea în ţară, “rechinii” vor mai disputa două partide amicale.