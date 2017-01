FC Farul şi-a întărit ofensiva

Cu trei zile înaintea primului stagiu de pregătire din acest sezon, FC Farul a reuşit să perfecteze trei transferuri importante. Conducerea grupării de pe litoral i-a înregimentat în mod oficial pe cei doi atacanţi de la Delta Tulcea, Ştefan Ciobanu şi Emil Nanu, dar şi pe mijlocaşul portughez de origine senegaleză Gaston Mendy. Fost jucător la FC Farul, în urmă cu şapte sezoane, Ciobanu îşi face astfel revenirea din postura unuia dintre golgeterii ligii secunde în sezonul trecut. Atacantul în vîrstă de 28 de ani a marcat 17 goluri pentru tulceni şi speră să repete figura şi în tricoul alb-albastru. “Mă simt extraordinar la Constanţa, mai ales că nu mă aşteptam să mai revin. Faptul că am lucrat cu antrenorul Constantin Gache a fost benefic, pentru că am reuşit să-mi menţin tirul la poarta adversă, aşa cum o făceam şi la 19 ani. Nu ştiu prea multe despre colegii mei, dar ne vom cunoaşte în timpul pregătirii. Oricum, prezenţa lui Gache pe banca tehnică ne dă dreptul să sperăm la obiective importante”, a spus proaspătul jucător al “rechinilor”. El a fost împrumutat pe un sezon de la Delta, cu opţiune de transfer definitiv. “Probabil că vîrsta i-a determinat pe oficialii Farului să mă ia doar împrumut pentru moment. Eu sper să confirmăm atît eu, cît şi colegul meu, Emil Nanu, şi poate, dacă ni se va da şansa, să formăm atacul echipei în sezonul următor. Îmi doresc să vină cît mai mulţi spectatori la stadion, mai ales că vor fi în echipă şi mulţi jucători dobrogeni. Eu le promit că am venit să joc cu sufletul şi că voi încerca să dau cît mai multe goluri”, a adăugat Ciobanu. Celălalt jucător venit de la Tulcea, Nanu, are 26 de ani şi a fost cel mai bun marcator al sezonului trecut în Liga a II-a, cu 19 goluri. Spre deosebire de Ciobanu, a fost achiziţionat definitiv de constănţeni, semnînd un contract pe patru ani. Şi situaţia lui Mendy s-a rezolvat, după ce mijlocaşul a trecut cu bine de vizita medicală, urmînd să rămînă patru ani la Constanţa. El a participat vineri dimineaţă pentru prima oară la antrenamentul Farului, efectuînd alergări uşoare alături de Dinu Todoran, revenit din luna de miere. În schimb, portarul Adrian Vlas, întors şi el din luna de miere, s-a antrenat normal, alături de coechipierii. Sîmbătă dimineaţa, “rechinii” vor efectua ultimul antrenament la Constanţa, urmînd ca luni să plece în cantonament, la Braşov.