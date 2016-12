FC Farul şi-a luat adio de la primul loc în Seria I

HAOS PE FINAL. Visul revenirii în prima ligă pare să se îndepărteze tot mai mult de FC Farul, după ce formaţia pregătită de Ştefan Stoica a pierdut sâmbătă, 0-1, pe teren propriu, derby-ul cu Victoria Brăneşti, din etapa a 20-a a Ligii a II-a. Obligaţi să câştige pentru a păstra şanse la prima poziţie, constănţenii s-au aruncat în atac încă din start, dar nu au găsit soluţiile pentru a-l învinge pe Stoicescu. Rând pe rând, Fatai, Pătraşcu şi Cosmin Matei au irosit ocazii importante, în timp ce oaspeţii au avut o singură oportunitate de a marca în prima repriză, dar Sardescu l-a blocat în ultimul moment pe Coman. La reluare, ofensiva gazdelor s-a stins, schimbările făcute de tehnicianul constănţean nefiind în măsură să revigoreze jocul. În plus, centralul Adrian Comănescu i-a “ciupit” în permanenţă pe constănţeni, trecând cu vederea faultul comis în careu de Bar asupra lui Pătraşcu. Pe final, în jocul formaţiei de pe litoral s-a instalat haosul, iar oaspeţii au reacţionat rapid, atacantul Bogdan Oprea marcând pe contraatac, cu patru minute înainte de ultimul fluier. Disperaţi, constănţenii au căutat egalarea, dar Fatai a fost blocat de portarul Stoicescu, iar lovitura de cap a lui Pantelie a “ţintit” transversala. În ciuda înfrângerii, FC Farul a rămas în cărţi pentru promovare, graţie jocului rezultatelor.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ştefan Stoica): Sardescu - Măţel, Ninu, Larie, Păcuraru (84 B. Andone) - Teekloh, Pătraşcu (70 Pantelie) - Prodan (46 Andrade), Cristocea, C. Matei - Fatai; Victoria (antrenor Ilie Stan): A. Bordeanu - Velicu (77 D. Popa), Sg. Bar, Isac, Ed. Nicola - R. Avram (59 B. Oprea), A. Chiriţă, Olariu, Nicoară - V. Alexandru, C. Coman. Marcator: B. Oprea 86. Cartonaşe galbene: Păcuraru, Pătraşcu, Sardescu / Velicu, Avram, B. Oprea, Isac. Au arbitrat: Adrian Comănescu - Florin Păunescu şi Nicolae Dobrică (toţi din Rm. Vâlcea). Spectatori: 2.000.

STOICA NU DEMISIONEAZĂ. În ciuda eşecului, antrenorul Ştefan Stoica a anunţat că nu demisionează, chiar dacă fanii i-au cerut acest lucru, dând vina pe arbitraj şi pe ghinion. „Eu nu demisionez niciodată, de la nicio echipă, pentru că sunt un luptător şi fac tot posibilul ca echipa să joace mai bine. Maniera de arbitraj m-a deranjat foarte tare, pentru că am avut cel puţin o lovitură de pedeapsă neacordată, iar la faza premergătoare golului, Ninu a fost faultat. Am jucat fotbal şi am ratat vreo zece ocazii, dar nu am avut noroc. Sunt optimist în continuare şi cred că promovarea nu este încă decisă, dar meciul de la Ploieşti a devenit decisiv. Dacă vom lua cel puţin şapte puncte în disputele cu contracandidatele, putem promova”, a explicat Stoica. „Nu se pune problema demiterii antrenorului, care are în continuare credit din partea conducerii. Suntem nemulţumiţi de rezultat, dar nu şi de joc”, a explicat patronul Farului, Giani Nedelcu.

Rezultatele etapei - sâmbătă: FC Botoşani - Concordia Chiajna 1-1; Dunărea Galaţi - Tricolorul Breaza 3-0; Delta Tulcea - CSM Rm. Sărat 1-0; Dinamo II Bucureşti - Gloria Buzău 0-0; Săgeata Stejaru - FC Snagov 1-2; duminică: Sportul Studenţesc - Petrolul Ploieşti 1-1, FCM Bacău - Steaua II Bucureşti 0-3, la “masa verde” (moldovenii nefiind programaţi din cauza datoriilor), Cetate Suceava - Dunărea Giurgiu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat).

Clasament Seria I

1. Brăneşti 20 12 6 2 38-16 42 (+12)

2. Sportul 20 11 4 5 38-16 37 (+4)

3. FC FARUL 20 11 2 7 28-20 35 (+2)

4. Săgeata Stejaru 20 10 5 5 24-17 35 (+5)

5. Petrolul Ploieşti 20 8 9 3 29-15 33 (+3)

6. Delta Tulcea 20 9 6 5 19-11 33 (+3)

7. FC Snagov 20 9 4 7 33-27 31 (+1)

8. Chiajna 20 9 3 8 29-21 30 (0)

9. Steaua II 20 7 8 5 21-15 29 (+2)

10. FCM Bacău 20 8 5 7 30-28 29 (-1)

11. Dunărea Giurgiu 20 8 5 7 23-23 29 (+2)

12. Dunărea Galaţi 20 8 3 9 18-20 27 (-3)

13. FC Botoşani 20 7 5 8 22-21 26 (-7)

14. Gloria Buzău* 20 7 6 7 23-25 19 (0)

15. Dinamo II 20 4 3 13 17-32 15 (-18)

16. Cetate Suceava** 20 2 9 9 14-34 15 (-18)

17. Breaza 20 4 2 13 15-43 11 (-16)

18. CSM Rm. Sărat 20 2 5 13 4-40 11 (-16)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată