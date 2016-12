FC Farul şi-a păstrat locul în Liga a II-a

SALVAT LA RECURS. După două zile de emoţii, suporterii constănţeni au primit veşti bune din partea Federaţiei Române de Fotbal. Astfel, Comisia de Recurs a decis, vineri, să anuleze decizia de dezafiliere a Fotbal Club Farul, după ce conducătorii clubului constănţean au făcut dovada plăţii unor datorii către jucători şi reeşalonarea altor restanţe, dar au şi prezentat un plan pentru finanţarea echipei pentru sezonul următor. Drept urmare, FC Farul a primit acceptul federaţiei pentru a evolua în sezonul următor al Ligii a II-a. „Am plătit o parte din restanţele către jucători, iar cel mai important lucru este că am fost reprimiţi în Liga a II-a. Vom încerca să luăm lucrurile pas cu pas. Suntem în discuţii avansate cu Petre Grigoraş pentru funcţia de antrenor. Vor mai veni şi jucători. Avem un grup pe care îl vom aduce la Constanţa. Ne propunem o comportare cât mai bună în acest sezon. Aşteptăm lângă noi şi un grup de investitori din Constanţa care să ne sprijine”, a spus Nedelcu, care a fost prezent la sediul federaţiei. Reafilierea a fost posibilă graţie implicării mai multor oameni de afaceri din Constanţa, care vor face parte din noul Consiliu de Administraţie al clubului. Aportul financiar al fiecăruia va fi stabilit în urma unor şedinţe care vor avea loc sâmbătă şi duminică, urmând ca de săptămâna viitoare să înceapă operaţiunea de formare a unui lot competitiv. Totodată, funcţia de preşedinte al clubului ar putea fi preluată de fostul conducător al defunctei FCM Bacău, Relu Damian. Acesta a sosit deja la Constanţa şi a purtat o serie de discuţii cu viitorii investitori ai grupării de pe litoral.

GRIGORAŞ DĂ RĂSPUNSUL SÂMBĂTĂ. Oficialii constănţeni i-au propus funcţia de antrenor principal lui Petre Grigoraş, tehnicianul cu cele mai bune rezultate din istoria Farului. “Grig”, aşa cum este alintat de suporteri are însă şi o altă ofertă, din Liga I, şi a cerut timp de gândire până sîmbătă. „Au existat ceva discuţii. Mi s-a făcut o propunere decentă, dar apucasem să discut şi cu altă echipă. Posibilităţile de a veni la Farul s-au redus puţin, pentru că am o ofertă din Liga I. Voi anunţa hotărârea mea sâmbătă. Oricum, este foarte târziu, pentru că mai este o săptămână şi începe campionatul, iar echipa nu există. Practic, se pleacă de la zero, întrucât nu mai este niciun jucător. Este bine însă că sunt mai mulţi oameni din Constanţa care s-au implicat pentru ca Farul să existe în continuare”, a spus Grigoraş. Primul meci oficial pentru FC Farul este programat marţi, când formaţia constănţeană ar trebui să întâlnească, în deplasare, pe ACS Berceni, în Cupa României. În acest moment însă, nu se ştie ce jucători vor face parte din echipa care se va prezenta la joc. „Nu ştiu nimic despre situaţia jucătorilor care s-au antrenat sub comanda mea. Nu ştiu care mai este legitimat la FC Farul sau dacă are vreunul viza medicală la zi”, a declarat Cristi Şchiopu, cel care a pregătit în ultimele două săptămâni o selecţionată formată din jucători liberi de contract şi din juniori. Pentru a câştiga timp, astfel încât să alcătuiască o formaţie competitivă, oficialii constănţeni intenţionează să le propună celor de la Viitorul Constanţa amânarea meciului direct, programat pe 28 august, în prima etapă a Ligii a II-a.