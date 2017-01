FC Farul şi-a prezentat achiziţiile

PREGĂTIŢI DE LUPTĂ. Cu două zile înaintea meciului cu Viitorul Constanţa, programat sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 18.00, în prima etapă a returului Ligii a II-a, FC Farul şi-a prezentat transferurile din această iarnă. Alături de noul preşedinte al clubului, Marian Diaconescu, şi de antrenorul principal numit în urmă cu două luni pe banca tehnică, Gică Butoiu, au venit la conferinţa de presă şase jucători, Radu Păduraru, Ştefan Ciobanu, Constantin Borza, Radu Sascău, Robert Stăncioiu şi Cezar Paraschiv. “În mare parte, sunt mulţumit de lot. În iarnă, am renunţat la 14 jucători şi am adus mai puţini, dar care ne pot ajuta în retur. Sper ca meciul cu Viitorul să fie altfel decât în tur, când abia ne adunaserăm. Îmi doresc să facem un joc bun şi să debutăm cu o victorie, care să readucă spectatorii la stadion. Pentru noi nu este un derby, întrucât Viitorul este o echipă nou înfiinţată, în timp ce Farul are o tradiţie îndelungată. Probabil că pentru adversari este un meci important”, a explicat Butoiu. “Meciul cu Viitorul este unul normal, ca toate celelalte, pe care trebuie să-l câştigăm. Pentru mine, care am crescut în curtea Farului, este al treilea descălecat şi sper că destinul va face să-mi închei cariera la Constanţa. Îmi doresc ca în retur să marchez cel puţin atâtea goluri cât am reuşit în tur pentru Tulcea, când am punctat de nouă ori”, a adăugat Ştefan Ciobanu. “Am venit la Farul cu sufletul deschis şi cu gândul de a ajuta echipa. Mă înţeleg bine cu Ciobanu în atac şi sper ca sâmbătă să învingem Viitorul”, a completat Borza. “Nu este un derby, ci un meci care trebuie să ne aducă trei puncte şi un moral bun înaintea deplasării de la Botoşani”, a spus Sascău.

PROIECT PENTRU VIITOR. Noul preşedinte al constănţenilor, Marian Diaconescu, a dezvăluit o parte din planuri pentru a readuce spectatorii la stadion şi a ataca promovarea în sezonul următor. “Clubul a intrat într-un proces de reorganizare, chiar dacă unii farişti falşi şi-au dorit să moară. Acei trădători, care au încasat sume mari, ne-au întors spatele la greu. Eu am venit din tribună, cu sufletul şi inima deschise şi sunt curat în fotbal. S-au făcut eforturi financiare mari în această iarnă pentru ca lucrurile să intre în normal. Am reuşit să aducem mai mulţi sponsori alături de club şi suntem în discuţii avansate şi cu alte firme puternice, pentru că Farul reprezintă un brand important pentru Constanţa. Vom face un nou site, unde vom arăta ce s-a făcut cu fiecare ban primit de la sponsori. S-a creat Centrul de Copii şi Juniori, denumit Farul 2010, preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa printr-un protocol şi ţin să mulţumesc pentru ajutorul dat. Ne-am propus să aducem constănţenii la stadion, pentru că este echipa oraşului. O primă acţiune are loc sâmbătă, când vom oferi primilor 500 de fani care vor cumpăra bilete câte un steag cu însemnele Farului. În plus, vrem să mergem prin licee şi prin localităţile din judeţ, să organizăm meciuri amicale, pentru a atrage lumea lângă echipă. În sezonul următor vom ataca promovarea, iar în vara anului viitor vrem să jucăm în Liga I”, a explicat Diaconescu.