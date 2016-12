FC Farul şi-a stabilit lotul pentru Turcia

ANTRENAMENT FĂRĂ RUSMIR. După două zile libere, jucătorii Farului au revenit la pregătire, efectuând ieri un singur antrenament, pe terenul sintetic din complexul sportiv din strada Primăverii. Sub comanda antrenorului Ştefan Stoica s-au aflat 28 de jucători, printre care şi noile achiziţii, atacantul Radu Doicaru, mijlocaşul Dan Prodan, ambii împrumutaţi de la Ceahlăul Piatra Neamţ, şi portarul Dragoş Măcelaru, transferat definitiv de la FC Snagov. În schimb, a lipsit Dejan Rusmir, mijlocaşul sârb fiind la un pas să părăsească gruparea de pe litoral din cauza restanţelor financiare. Oficialii constănţeni au anunţat însă că Rusmir ar putea face joncţiunea cu echipa în cantonamentul din Turcia. „Rusmir se află în Serbia din cauza unor probleme familiale. Este adevărat că ar putea pleca de la Farul liber de contract, dar nu este o decizie definitivă. Noi am discutat cu el şi ne-a spus că vreau să rămână la Constanţa, astfel că ar trebui să vină direct în Turcia”, a explicat patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu. În cantonamentul din staţiunea Lara vor face deplasarea 26 de jucători. Astfel, antrenorul Ştefan Stoica i-a reţinut în lot pe Sardescu, Vlas, Măţel, Larie, Pătraşcu, I. Călin, Al. Iovănescu, Doicaru, Pantelie, Soare, B. Andone, Mendy, Ene, C. Matei, Prodan, Păcuraru, Cristocea, Diogo, Andrade, Mansur, Henry, Chico, Fatai, Tudorache, Teekloh, ultimul sosind aseară la Constanţa, după ce a fost într-un stagiu de pregătire cu echipa naţională a Liberiei. Azi, “Mourinho” va completa delegaţia, urmând să aleagă ultimul jucător între Emil Nanu şi Lucian Leu. În schimb, portarii Dragoş Măcelaru şi Ionuţ Neagu vor rămîne la Constanţa şi se vor pregăti cu Farul II. Marea surpriză ar putea fi însă revenirea lui Paul Papp de la FC Vaslui, mutare realizabilă dacă gruparea patronată îl va transfera pe fostul jucător al Rapidului, Joao Paolo Andrade.

ÎNCĂ O SĂPTĂMÂNĂ DE EFORT MAXIM. Antrenorul Ştefan Stoica s-a arătat mulţumit de lotul pe care-l are la dispoziţie, cu menţiunea că aşteaptă încă un fundaş central. „Cred că am făcut cea mai bună alegere prin rechemarea lui Vlas, care este un jucător valoros şi trebuie să ajute echipa care l-a propulsat în fotbalul mare. Pe Doicaru îl ştiu din Liga I şi cred că atât el, cât şi Prodan ne pot ajuta. Mai avem nevoie de un fundaş central, dar important este să luptăm, iar la finalul campionatului să îndeplinim obiectivul, promovarea”, a spus “Mourinho”. În stagiul de pregătire din Antalya, tehnicianul constănţean va pune accent pe pregătirea fizică în prima săptămână, urmând ca în a doua parte a cantonamentului să lucreze la cristalizarea formulei de start. „Chiar dacă vom avea două jocuri amicale în prima săptămână din Turcia, vreau să lucrăm în continuare la partea fizică, pentru că mai avem nevoie de acumulări. În a doua săptămână, vom începe să conturăm şi formula de start pentru retur”; a declarat Ştefan Stoica. Lotul constănţean va rămâne în această seară la cantonament la minihotelul de la Stadionul “Farul”, urmând ca mâine dimineaţă, în jurul orei 6.00, să plece spre Aeroportul “Henry Coandă”, de unde, la ora 12.00, va face deplasarea cu un charter spre Antalya.