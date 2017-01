FC Farul speră să oprească seria neagră

După o serie de cinci eşecuri consecutive, FC Farul Constanţa se pregăteşte să ia trei puncte în restanţa cu CF Brăila, din etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal. În partida programată azi, de la ora 18.00, pe teren propriu, constănţenii mizează pe diferenţa de valoare dintre cele două echipe, oaspeţii fiind “lanterna roşie” a clasamentului Seriei 1 încă din turul campionatului. „Ţinând cont de valoarea celor două loturi şi de faptul că am acumulat de două ori mai multe puncte decât brăilenii, nu ar trebui să avem mari probleme în privinţa victoriei. Trebuie să demonstrăm că suntem mai buni şi doar conjunctura ne-a adus în partea inferioară a clasamentului. Totuşi, brăilenii vor veni motivaţi, pentru că pot realiza baremul de puncte până la finalul sezonului. În plus, există şanse ca alte echipe să se retragă sau să nu-şi ia licenţa, iar Brăila să continue astfel în liga secundă”, a spus Cristian Cămui, directorul tehnic al Farului. Din păcate, gruparea de pe litoral nu-i va putea folosi pe I. Barbu, Paşcovici, ambii accidentaţi, şi Sascău, suspendat, în timp ce Vajou, Al. Răuţă şi Lupu sunt incerţi. Drept urmare, antrenorul Gică Butoiu ar putea folosi următoarea formulă de start: Zdrîncă - Niţescu, Buzea, Patriche, L. Ştefan - Dutciuc, Stăncioiu, G. Munteanu, Păduraru - Şt. Ciobanu, C. Paraschiv.

VINE ILIE STAN? Scăpată de grijile retrogradării, FC Farul se pregăteşte deja pentru sezonul următor, când obiectivul va fi promovarea în prima ligă. Conducerea grupării de pe litoral se află în discuţii avansate cu Ilie Stan, fostul antrenor al Victoriei Brăneşti. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a fost prezent la meciurile disputate de constănţeni la Steaua II şi FC Snagov şi ar putea veni la Constanţa însoţit de mai mulţi jucători tineri.

Clasament: 1. Ceahlăul 67p, 2. Concordia Chiajna 60p, 3. Săgeata Năvodari 58p, 4. Delta Tulcea 52p, 5. Dunărea Galaţi 44p (golaveraj: 41-26), 6. CS Otopeni 45p (34-37), 7. FC Botoşani 42p, 8. Gloria Buzău 38p (32-32), 9. Viitorul Constanţa 38p (35-36), 10. Astra II Giurgiu 38p (39-44), 11. FC Snagov 37p, 12. Dinamo II Bucureşti 34p, 13. FC Farul Constanţa 30p, 14. Steaua II Bucureşti 24p, 15. Juventus Bucureşti 16p, 16. CF Brăila 15p.