FC Farul, succes la scor cu CS Eforie

ATAC RENĂSCUT. Ultimul test susţinut de FC Farul Constanţa înaintea reluării actualului sezon al Ligii a II s-a transformat într-o reprezentaţie dată de echipa pregătită de Gică Butoiu. Constănţenii au spulberat pe CS Eforie, cu 7-1 (Husein 6, Borza 22, 23, Şt. Ciobanu 31, 62, Abuzătoaie 51, 90 / Militaru 53), într-o partidă disputată sâmbătă, pe terenul central al complexului sportiv din Str. Primăverii, răzbunând astfel înfrângerea suferită în primul amical din această iarnă, 0-4 cu elevii lui Gabriel Şimu. Cu un atac inedit, format din Ciobanu şi Borza, ultimul venit chiar de la CS Eforie în urmă cu patru zile, FC Farul a dominat cu autoritate jocul. Astfel, pe lângă cele şapte goluri marcate, constănţenii au avut alte opt mari ocazii de a marca, printre care şi o bară a lui Borza. În plus, tehnicianul constănţean nu i-a putut folosi pe Zdrâncă, Paraschiv, Dutciuc şi Păduraru, toţi accidentaţi, şi nici pe Lucan, care a fost învoit pentru susţinerea unor examene la facultate. „Sunt mulţumit de felul în care am jucat. Este cu totul altceva decât în amicalele de la începutul pregătirii şi s-a văzut clar diferenţa între Liga a II-a şi Liga a III-a. După venirea lui Borza, cred că am rezolvat în mare parte şi problemele din atac”, a spus Butoiu.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Gică Butoiu): Al. Răuţă - Niţescu, I. Barbu, Vajou, Paşcovici - Husein, L. Ştefan, Stăncioiu, Sascău - Şt. Ciobanu, Borza. Au mai jucat: An. Preda, T. Alexe - Abuzătoaie, Buzea, I. Lupu, T. Uzun; CS Eforie (antrenor Gabriel Şimu): Gândac - Boritz, L. Croitoru, Gospodin, Şuta - Pelican, Leonte, Ştefănescu, Chehaia - Potoşca, Paraschiv. Au mai jucat: David - Militaru, R. Ilie, Roman, Purcărea, Dragomir.

START AMÂNAT? Startul Ligii a II-a la fotbal s-ar putea amâna din cauza vremii nefavorabile, o decizie clară urmând să fie luată mâine. „Suntem pregătiţi de campionat, însă, din ce am înţeles, nouzeci la sută returul se amână cu o săptămână. Amânarea ne-ar avantaja, întrucât am început mai târziu pregătirea şi am avea astfel timp să punem la punct mai multe lucruri. Oricum, noi am făcut programul ca şi cum s-ar juca, iar joi şi vineri am programat antrenamente în nocturnă, ţinând cont că partida cu Viitorul are ca oră de start ora 18.00. Dacă returul se va amâna, sâmbăta vom lua un alt meci amical”, a spus Butoiu.