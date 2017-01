FC Farul, surpriza debutului de campionat

Cu un lot mult schimbat faţă de sezonul trecut şi cu un antrenor nou pe banca tehnică, FC Farul Constanţa este revelaţia debutului actualului campionat al Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii au înregistrat o singură înfrângere în primele nouă etape, fiind singura echipa din Seria 1 care a reuşit această performanţă, iar sâmbătă, la Brăila, au bifat al şaselea joc consecutiv fără înfrângere, 1-1 cu echipa gazdă. Rezultatele au trimis formaţia de pe litoral în lupta pentru promovarea în prima ligă, doar trei puncte despărţindu-i pe elevii lui Marian Pană de locul secund al ierarhiei. „Acumulăm puncte ca furnicuţa, pentru că ne aşteaptă un final de tur extrem de dificil. Avem o serie de meciuri grele, în special pe teren propriu, unde vom întâlni Delta Tulcea, FC Snagov şi CSMS Iaşi. În aceste condiţii, trebuie să ne luptăm şi să aducem puncte în deplasare. Mă încearcă o undă de regret că nu am câştigat la Brăila, pentru că am dominat cu autoritate prima repriză, am condus pe tabela de marcaj şi am avut ocazia să ne distanţăm. Ne-am propus ca în cele două deplasări consecutive să luăm patru puncte, astfel că sper să ne impunem sâmbătă, în disputa cu Dinamo II, de la Bucureşti”, a spus preşedintele grupării de pe litoral, Marcel Lică, adăugând că se încearcă achitarea primelor pentru succesul cu Dunărea Galaţi, din etapa trecută, în această săptămână pentru a întări moralul jucătorilor înaintea partidei cu Dinamo II, programată sâmbătă, de la ora 13.00, în etapa a 10-a. „Suntem la zi în privinţa salariile către o mare parte dintre jucători, existând şi restanţe de o lună către alţii. Ne-am propus însă ca în această săptămână să achităm şi restanţele, şi primele pentru victoria cu Dunărea Galaţi”, a spus Lică.