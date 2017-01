FC Farul ţinteşte trei puncte la Snagov

După victoria de la Tulcea, din Cupa României, echipa lui Marius Şumudică încearcă să confirme revirimentul şi în campionat. Constănţenii au drept obiectiv obţinerea celor trei puncte în meciul programat duminică, de la ora 11.00, în fieful celor de la FC Snagov, în etapa a 5-a a Ligii a II-a. Tehnicianul grupării de pe litoral le-a cerut jucătorilor să dea dovadă de aceeaşi atitudine ca şi în partida de la Tulcea, fiind convins că astfel se poate obţine un succes şi la Snagov. “Nu vom avea un meci uşor. La Snagov este o echipă care joacă de multă vreme în aceeaşi formulă şi va pune probleme tuturor formaţiile din Seria I. Pentru mine, fiecare meci este o finală, iar dacă jucătorii se vor dărui ca în partida de la Tulcea, vom obţine un rezultat pozitiv”, a spus Şumudică. Jucătorii constănţeni vor pleca astăzi, la prînz, spre Bucureşti, după ce vor efectua un antrenament în cursul dimineţii.

Altfel, antrenorul Farului a decis să renunţe la serviciile jucătorilor Emil Nanu şi Florin Pătraşcu, care au fost împrumutaţi la Delta Tulcea pînă la finalul acestui sezon. “Cel mai mult mi-aş fi dorit să joc la Farul, însă, dacă momentan nu se poate, voi încerca să evoluez cît mai bine pentru Delta Tulcea. Eu fusesem trimis de antrenor la echipa a doua, însă acolo doar mă antrenam, pentru că nu aveam drept de joc. Am nevoie de meciuri în picioare şi este foarte bine că pot juca la Tulcea”, a declarat Florin Pătraşcu. Formaţii probabile: FC Snagov (antrenor Mihai Stoica): Curileac - David, Zeciu, Ir. Voicu, Florea - Al. Radu, Petrea - G. Ene, V. Dinu I, V. Dinu II - Petrescu FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - Cristocea, Rusmir - Mansur, Chico, L. Mihai II - M.Ene. Arbitri: Teodora Albon (Cluj) - Irina Mîrţ (Bucureşti) şi Petruţa Iugulescu (Tîrgovişte).

Probleme cu suporterii

FC Farul riscă să aibă din nou terenul suspendat, din cauza incidentelor provocate de fani la meciul de la Tulcea. Formată din cîteva zeci de suporteri, galeria constănţeană s-a războit cu jandarmeria în timpul pauzei, iar în minutul 70 a fost evacuată din stadion, după ce a aruncat cu torţe în teren. Seara, o parte dintre fani au aşteptat autocarul echipei la stadion şi le-au cerut socoteală jucătorilor pentru rezultatele slabe din campionat, fără să se ajungă la violenţe. “Este un moment dificil prin faptul că echipa nu are nişte suporteri apropiaţi, aşa cum s-a întîmplat în alte ediţii de campionat. La Tulcea nu am făcut o deplasare organizată şi am anunţat gazdele că nu venim cu galerie. Totuşi, s-au deplasat şi au pus, din nou, în pericol desfăşurarea meciului. Miercuri sîntem chemaţi la Comisia de Disciplină şi există pericolul să avem, din nou, o etapă sau două de suspendare”, a explicat preşedintele executiv al Farului, Mircea Crainiciuc.